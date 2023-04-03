Степан Федоров стал новым руководителем «ЛенОблАИЖК»

Генеральным директором АО «Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования» («ЛенОблАИЖК») назначен Степан Федоров, ранее занимавший должность первого заместителя руководителя госорганизации. Прежний глава АО Максим Исьянов получил приглашение от московского «Стройтрансгаза».

Как рассказал «Ъ-СПб» Максим Исьянов, в «Стройтрансгазе» он займет должность советника генерального директора. Кроме этого, бывший чиновник возглавил проектный институт «Горка», выполняющий проекты «СКА Арены» в Санкт-Петербурге и здания театра оперы и балета в Калинграде (МиТОК). До прихода в «Леноблаижк» господин Исьянов непосредственно руководил проектом строительства «СКА Арены».

Степан Федоров начал работу в АО «ЛенОблАИЖК» в мае 2022 года. Господину Федорову 35 лет, он получил два высших образования, экономическе и юридическое, в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов. Занимал руководящие должности в ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», «Агентство внешнего транспорта», «Центр комплексного благоустройства», «Имущество Санкт-Петербурга». Также он возглавлял «дочки» госкомпаний «Управление проектами» и «УК ЛО».

АО «Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования» создано правительством региона в 2005 году. Компания, помимо строительства участвует в реализации федеральной программы расселения аварийного жилья. Сегодня в стадии возведения у агентства находятся восемь объектов.

Александра Тен

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