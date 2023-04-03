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Коммерсантъ FM
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НАК: убийство Владлена Татарского спланировано спецслужбами Украины с помощью ФБК

Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал терактом убийство военкора Владлена Татарского. По данным НАК, к преступлению были привлечены «агенты, сотрудничавшие с так называемым Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован)». Сам теракт был организован украинскими спецслужбами, сообщили в НАК.

Цветы в память о погибшем военном корреспонденте Владлене Татарском

Цветы в память о погибшем военном корреспонденте Владлене Татарском

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Цветы в память о погибшем военном корреспонденте Владлене Татарском

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«Установлено, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова»,— сказано в сообщении НАК (цитата по «Интерфаксу»). В НАК добавили, что расследование продолжается.

Чем известен погибший военкор Владлен Татарский

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Вчера, 2 апреля, произошел взрыв в кафе Street Food Bar №1. В кафе выступал с лекцией военкор Владлен Татарский, он погиб. Пострадал 31 человек, 8 из них находятся в тяжелом состоянии. По факту взрыва возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), его передали в центральный аппарат СКР. Сегодня утром, 3 апреля, Дарью Трепову объявили в федеральный розыск. Позже МВД отчиталось о ее задержании. По информации РБК, следователи не исключают, что Дарья Трепова могла не знать о взрывчатом веществе в бюсте, который она подарила Владлену Татарскому.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бомба для военкора».

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