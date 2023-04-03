В Туве назначен врио министра сельского хозяйства

Временно исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Республики Тува назначен первый заместитель главы ведомства - Ховалыг Алдай-Мерген.

Сегодня стало известно, что от занимаемой должности освобожден министр сельского хозяйства Сергей Конзан-оолович Ондар, который находился на этом посту с февраля 2022 года. Как рассказали «Ъ-Сибирь» в министерстве, срок его полномочий закончился, новый контракт не был заключен. Глава регион Владислав Ховалыг, комментируя отставку министра, подчеркнул, что Сергей Конзан-оолович Ондар «будет и дальше взаимодействовать с блоком АПК в качестве одного из лидеров общественного совета».

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Лолита Белова