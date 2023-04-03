Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За прошлый год доходы губернатора Курской области снизились на 1,2 млн рублей

Губернатор Курской области Роман Старовойт на совещании в правительстве рассказал, что в 2022 году он заработал 5,7 млн руб., что на 1,2 млн руб. меньше, чем годом ранее. В 2021-м доход господина Старовойта составлял 6,9 млн руб. Его декларация о доходах за 2022 год не будет опубликована.

Губернатор уточнил, что 1,15 млн руб. он перечислил в прошлом году в благотворительные фонды, в том числе попечительскому совету Коренной пустыни, марафону «Мир детства», фонду помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, а также приюту для бродячих животных. «Такой пример действительно стал заразительным. Практически все мои коллеги примерно в таком же объеме оказывали благотворительную помощь, которая сейчас очень нужна»,— подчеркнул господин Старовойт.

В декабре 2022 года Владимир Путин подписал указ, разрешающий чиновникам не публиковать декларации. Этим же документом некоторым категориям военных разрешили не подавать сведения о своих доходах на время проведения военной операции на Украине. 1 марта текущего года вступили в силу поправки к законодательству, разрешающие депутатам Госдумы и сенаторам не публиковать свои декларации о доходах и имуществе. Многие парламентарии этим правом не воспользовались.

Подробнее читайте в материале «Декларации вопреки спецоперации».

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...