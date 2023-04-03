За прошлый год доходы губернатора Курской области снизились на 1,2 млн рублей

Губернатор Курской области Роман Старовойт на совещании в правительстве рассказал, что в 2022 году он заработал 5,7 млн руб., что на 1,2 млн руб. меньше, чем годом ранее. В 2021-м доход господина Старовойта составлял 6,9 млн руб. Его декларация о доходах за 2022 год не будет опубликована.

Губернатор уточнил, что 1,15 млн руб. он перечислил в прошлом году в благотворительные фонды, в том числе попечительскому совету Коренной пустыни, марафону «Мир детства», фонду помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, а также приюту для бродячих животных. «Такой пример действительно стал заразительным. Практически все мои коллеги примерно в таком же объеме оказывали благотворительную помощь, которая сейчас очень нужна»,— подчеркнул господин Старовойт.

В декабре 2022 года Владимир Путин подписал указ, разрешающий чиновникам не публиковать декларации. Этим же документом некоторым категориям военных разрешили не подавать сведения о своих доходах на время проведения военной операции на Украине. 1 марта текущего года вступили в силу поправки к законодательству, разрешающие депутатам Госдумы и сенаторам не публиковать свои декларации о доходах и имуществе. Многие парламентарии этим правом не воспользовались.

Подробнее читайте в материале «Декларации вопреки спецоперации».

Сергей Толмачев, Воронеж