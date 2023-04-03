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Удивительная Шарджа

Путешествие по арабскому эмирату с запада на восток

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Фото: Сайт visitsharjah.com

Фото: Сайт visitsharjah.com

Фото: Сайт visitsharjah.com

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Фото: Сайт visitsharjah.com

Фото: Сайт visitsharjah.com

Фото: Сайт visitsharjah.com

Как добраться:

Прямые рейсы авиакомпании Air Arabia на лайнерах Airbus A320 выполняются 4 раза в неделю: по понедельникам, средам, четвергам и субботам — из Екатеринбурга, по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям — из Шарджи. Билеты туда-обратно стоят от 49 тыс. руб.

Кроме того, можно прилететь в соседний Дубай. Дорога до Шарджи из аэропорта этого эмирата займет около 30 минут.

Шарджа — третий по величине из семи эмиратов, которые составляют государство Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), и единственный, территория которого проходит по побережью как Арабского, так и Оманского залива. Это новый центр притяжения для туристов со всего света. Отдых в этом сравнительно небольшом, но богатом на впечатления эмирате, расположенном на территории между Дубаем и Аджманом, пользуется в последнее время большой благосклонностью путешественников. И не только благодаря своей более привлекательной по сравнению с раскрученным соседом ценовой политике, но и благодаря широким возможностям, которые Шарджа предлагает туристам.

Оборудованные уютные пляжи на побережьях Арабского или пустынные бесконечные пляжи Оманского заливов — для любителей пляжного отдыха; парки развлечений, аттракционы, аквапарки и игровые центры — для семей с детьми; дайвинг, серфинг, водные лыжи, джип-сафари, горные велосипеды, стрелковый и гольф-клуб — для активных путешественников; разнообразные музеи, памятники, археологические центры — для ценителей культуры и истории; природные заповедники, центры защиты диких животных, прогулки на каяке — для любителей экотуризма; традиционные рынки, бутики известных брендов и современные торговые центры — для любителей шопинга; рестораны и кафе арабской и международной кухонь — для гурманов; многочисленные бизнес-центры, конференц-залы в отелях, выставочных залах и даже музеях, живописные площадки на открытом воздухе — для проведения деловых мероприятий и корпоративов. В Шардже каждый найдет что-то для себя.

Предыдущая фотография

Фото: Сайт visitsharjah.com

Фото: Сайт visitsharjah.com

Фото: Сайт visitsharjah.com

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1 / 3

Фото: Сайт visitsharjah.com

Фото: Сайт visitsharjah.com

Фото: Сайт visitsharjah.com

Западное побережье

Самый крупный город Шарджи носит одноименное название. Сегодня этот многонациональный мегаполис, расположенный между двумя лагунами, является средоточием современного бизнеса и динамичной культурной жизни. Вклад Шарджи в сохранение и развитие арабских традиций принес городу звание культурной столицы арабского мира по версии ЮНЕСКО. Богатство культуры нашло свое отражение в более чем 20 музеях и галереях, архитектуре и насыщенной культурной жизни эмирата.

В целом главное отличие Шарджи от остальных эмиратов состоит именно в максимально бережном отношении к историческому наследию. Знакомство с этим регионом можно начать с «Сердца Шарджи» — кропотливо восстановленного самобытного старого прибрежного района. Исторический центр города, бывший некогда местом традиционной торговли, был превращен в динамичный район искусств и культурного наследия. За осмотром арт-площадок и музеев, занимающих традиционные ветряные башни барджиль, можно провести целый день. По окончании идущей полным ходом реконструкции, которое намечено на 2025 год, этот район будет претендовать на статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

В полной мере насладиться атмосферой и архитектурной самобытностью старой Шарджи можно, остановившись в новом роскошном бутик-отеле The Chedi Al Bait. Гостиница выполнена в традиционном арабском стиле и воссоздает образ аутентичного зажиточного квартала. В отеле предусмотрены такие удобные для проживания опции, как бассейн с подогревом и СПА-центр, а также традиционные тенистые дворики на открытом воздухе, где подают оригинальные прохладительные напитки.

Несмотря на глубокое уважение к истории, Шарджа уверенно двигается в будущее. Лучшее доказательство тому — Аль-Касба, набережная эмирата. За последние годы она подверглась грандиозным преобразованиям, в результате здесь появилось большое количество семейных развлечений, детских площадок и ресторанов с непринужденной обстановкой.

Еще одним излюбленным местом для посещения всей семьей является набережная Аль-Маджаз, напоминающая большим количеством современных небоскребов соседний Дубай, но в более уютном формате. Помимо детских игровых площадок, картинга, арт-центра, прогулок на водных картах, магазинов и ресторанов, здесь есть водный парк «Капель» с фонтанчиками, среди которых любят бегать дети, велосипедные и беговые дорожки, поле для мини-гольфа.

Насладиться дыханием современности, посмотреть на Шарджу с высоты птичьего полета можно, забронировав номер в недавно открывшемся отеле Double Tree Hilton с современными номерами и изысканным рестораном с панорамной террасой.

В пешей доступности от отеля и набережной находится еще одна жемчужина западной части Шарджи — остров Аль-Нур, к которому ведет живописный пешеходный мост. Этот оазис в сердце мегаполиса — прекрасный пример грамотного сочетания искусства, природы и семейных развлечений. Здесь расположен знаменитый павильон бабочек Butterfly House, имеющий причудливую архитектурную форму, а также современные скульптуры, созданные художниками с мировым именем и вписанные в ландшафт парка. Благодаря наличию кафе, в котором предлагаются здоровые закуски, и огромной детской площадке с горками, качелями и лесенками этот остров идеально подходит для семейного отдыха.

В целом все на западном побережье располагает к отдыху с детьми. Так, например, парк Аль-Монтаза с аквапарком, зонами для пикников и всевозможными аттракционами — одно из лучших мест для семейного отдыха в Шардже. Этот парк площадью 12 гектаров делится на три части. На его территории находится аквапарк с горками и аттракционами, парк развлечений с картинговой трассой и автодромом, а также ухоженные лужайки с зонами для пикников. Удивительные эмоции как детям, так и взрослым подарит «Комната дождя» — необычный арт-объект, с потолка которого спускаются непрекращающиеся потоки воды. Заходя в неосвещенное пространство, посетители оказываются под потоками дождя, но при этом не намокают, — специальные датчики реагируют на каждое движение человека и останавливают воду в том месте, где он оказывается.

Предыдущая фотография

Фото: Сайт visitsharjah.com

Фото: Сайт visitsharjah.com

Фото: Сайт visitsharjah.com

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1 / 3

Фото: Сайт visitsharjah.com

Фото: Сайт visitsharjah.com

Фото: Сайт visitsharjah.com

Центральная часть

Когда-то давно через центральную часть Шарджи проходили пути караванов, которые соединяли восточное побережье с западным и возили такие товары, как финики и жемчуг. Менее чем в часе езды от города Шарджа можно обнаружить археологические достопримечательности, пески пустыни и фермерские поселения.

Одним из самых интересных мест центральной части, безусловно, является археологический комплекс Млейха. В этом интерактивном центре хранятся старинные артефакты, найденные при раскопках на территории этого района, проводятся интерактивные экскурсии с посещением дворца доисламского периода, сторожевой крепости, фермы и древних захоронений лошадей и верблюдов.

Также отсюда организуются туры по пустыне, во время которых любители острых ощущений могут покорить дюны на внедорожнике или квадроцикле. Путешественники будут очарованы зрелищным закатом над дюнами и получат незабываемые впечатления, ночуя в глэмпинге под звездным небом.

Также в центральной части Шарджи обязательно стоит отправиться в крупнейший за пределами Африки Сафари-парк, открывшийся для гостей в феврале 2022 года. В заповеднике воссозданы 12 различных сред обитания и местностей Африки, здесь есть отдельные секции для носорогов, львов и жирафов. Путешествие по всей территории на комфортабельном джипе занимает около трех часов, за это время вы сможете увидеть слонов, зебр, газелей, крокодилов, жирафов и даже львов.

Предыдущая фотография

Фото: Сайт visitsharjah.com

Фото: Сайт visitsharjah.com

Фото: Сайт visitsharjah.com

Фото: Сайт visitsharjah.com

Следующая фотография
1 / 4

Фото: Сайт visitsharjah.com

Фото: Сайт visitsharjah.com

Фото: Сайт visitsharjah.com

Фото: Сайт visitsharjah.com

Восточное побережье

Самое неизведанное направление отдыха для массового туриста, очаровывающее дикими природными пейзажами. Сочетание пустынных бесконечных пляжей, гор, мангровых зарослей и спокойная несуетливая атмосфера — все это привлекает путешественников, ищущих спокойствия и единения с природой.

Так, например, в тихом рыбацком поселении Кальба находятся исторические здания и мангровые заросли, в которых живут колонии редких птиц. Среди достопримечательностей Кальбы — восстановленная крепость, историческое здание бывшей королевской резиденции и очаровательная набережная. На южной окраине города расположен залив Хор-Кальба со старейшим мангровым лесом на Аравийском полуострове. Здесь обитает два вида птиц, принадлежащих к самым редким на планете. Также в Кальбе можно посетить центр хищных птиц Birds of Prey, где их выпускают летать прямо над головами зрителей.

Остановиться на восточном побережье можно с комфортом и даже шиком прямо на берегу Оманского залива, например, в Mysk Kingfisher Retreat — люксовом глэмп-отеле с пляжем общей протяженностью примерно километр. Тентовый отель действительно производит впечатление: терраса с видом на море и с собственным бассейном, двухкомнатные номера для семейного пребывания все-таки редкость для глэмпингов. По территории можно прокатиться на велосипеде, а до мангровых зарослей из ретрита всего несколько минут езды.

Завершить путешествие по Шардже можно в живописном городке Корфаккан, расположенном у подножия величественных гор Хаджар в лучезарной бухте, окруженной живописными скалами. Это место идеально подходит для уикендов и однодневных путешествий. На пляже во множестве встречаются пальмы, игровые площадки и футбольные ворота. А в северной части расположен СПА-курорт Oceanic Khorfakkan Resort and Spa, который предлагает гостям отдохнуть на частном пляже, поплавать в открытых бассейнах, а также заняться дайвингом и водными видами спорта.

www.visitsharjah.com

Подготовила Марина Архипова

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