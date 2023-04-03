Женское дело

Еще 20–30 лет назад женщины среди виноделов и энологов, сомелье и закупщиков вина были скорее приятным исключением, чем правилом. Все меняется: сегодня они выступают в винном бизнесе лидерами мнений и показывают себя профессионалами высокого класса. Директор по стратегическому развитию B2C Simple Group Елена Царева 20 лет назад возглавила работу департамента SimpleWine Priv& Corp, одного из ключевых подразделений компании, и привела его к успеху.



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Елена, когда 20 лет назад вас пригласили в Simple Group, было ли у вас ощущение, что вы приходите в «мужской клуб»?

Скажу честно, я не обращала внимания на то, кого вокруг больше, мужчин или женщин. Мне просто было комфортно в окружении профессионалов. Возможно, дело в том, что я окончила Московский авиационный институт и со студенческой скамьи привыкла работать бок о бок с мужчинами. Сложность была в другом: я пришла в Simple Group с хорошим опытом работы в продажах, а вот о вине знала всего два слова: «брунелло» и «кьянти».

И как же вы справились с этим?

С первых дней я осознанно взяла на себя роль «играющего тренера». Я стала продавать вино сама, постоянно консультируясь с экспертом и членом совета директоров Simple Group Сандро Хатиашвили. Так и училась. В итоге за первый месяц мы увеличили продажи нашего департамента в три раза.

Какую работу провел департамент за 20 лет?

Во многом мы стали пионерами индустрии. В начале 2010-х одними из первых запустили сайт, затем приложение iSimple (теперь оно называется SimpleWine), а совсем скоро представим еще одно приложение, Fine&Rare, с коллекцией культовых вин для искушенных ценителей. За плечами — сотни мероприятий и тысячи дегустаций, от камерных до больших винных салонов. Отдельно хочу отметить, что нам удалось создать премиум-сервис SimpleWine Priv, построенный на индивидуальном подходе ко всем клиентам, частным и корпоративным. Сейчас коллеги из других компаний ставят его в пример. Наши сотрудники — это серьезные эксперты с глубокими знаниями, исключительные профессионалы своего дела. Они всегда могут найти что-то особенное, организовать камерный ужин или поддержать форум государственного масштаба, провести аудит винной коллекции или помочь начать ее с нуля. Иногда люди и сами вдохновляют нас на идеи для новых сервисов. Так, например, было с сервисом wishlist — с недавних пор мы можем составить список самых желанных вин в подарок на свадьбу или день рождения и выслать его гостям.

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Становится ли сегодня больше женщин в винной индустрии?

Сейчас женщины отбрасывают профессиональные предрассудки и смело идут в ту профессию, которая им интересна. Это мировой тренд, который, разумеется, коснулся и алкогольной индустрии. Например, раньше было непросто найти женщин среди сомелье, а теперь в этой профессии много девушек. Также их число выросло и среди виноделов. Посмотрите хотя бы на такие ведущие хозяйства, как Sassicaia, Ornellaia, Masseto или российское Имение «Сикоры» — во всех из них энологами стали женщины. Нельзя забывать и о легендарной мадам Лалу Биз-Леруа — развивать биодинамическое виноделие в Domaine Leroy она начала почти полвека назад, когда это еще не было так популярно. Думаю, в винном бизнесе женщине важно быть уверенной в себе и постоянно пополнять багаж знаний. Замечательно, если у вас есть хорошие учителя, — с наставниками вы будете развиваться в десять раз быстрее.

А где получить винные знания?

Все зависит от того, для чего они вам нужны: научиться выбирать вино на полке или сделать карьеру в алкогольном бизнесе? В школе вина «Энотрия» есть курсы как для любителей, так и для профессионалов. Более того, недавно появился первый онлайн-курс. Также важно постоянно читать профессиональную литературу. Советую журналы и сайты Wine Spectator и Decanter, а также книги издательства Simple Media. Конечно, одной теорией в винной сфере не стоит ограничиваться — нужны регулярные дегустации, чтобы сформировать «напробованность». Мы продвигаем винную культуру от Сочи до Новосибирска, от Калининграда до Владивостока. Сейчас очень активно развивается Екатеринбург, аудитория в этом городе мыслит прогрессивно, следит за винными трендами и с удовольствием приходит на мастер-классы с кавистами.

Спустя 20 лет работы в виноторговой компании появилось ли у вас самое любимое вино?

Выбрать одно совершенно невозможно. Все зависит от ситуации, атмосферы, настроения. Впрочем, Сандро Хатиашвили научил, кажется, всех наших сотрудников любить, понимать и ценить Бургундию. Пожалуй, я теперь тоже среди поклонников вин этого региона.

Женщины и вино

Мы спросили у Елены Царевой, какие женщины в современной винной индустрии ее вдохновляют. Оказалось, таких немало — от владелиц великих хозяйств до строгих винных критиков.

Лалу Биз-Леруа

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«В винный бизнес мадам Лалу Биз-Леруа пришла в 1950-х, взяв в 23 года под свой контроль фамильное бургундское хозяйство Maison Leroy (сейчас это Domaine Leroy, у которого три собственника — Лалу Биз-Леруа, ее сестра и японский партнер Takashimaya). Сегодня она также остается единственным собственником виноградников Domaine d’Auvenau. В прошлом году мадам отметила свое 90-летие, но до сих пор лично наблюдает за лозами. Ее энергия меня восхищает!»

Стефани де Буар-Ривоаль

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«В 2012 году Стефани де Буар-Ривоаль присоединилась к управлению семейным хозяйством Anglus в Бордо и по сей день успешно занимается его развитием. На посту президента и генерального директора компании она приобрела новые виноградники, наладила дистрибуцию и, наконец, инициировала переход хозяйства на органическое виноделие».

Кьяра Сольдати

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«Наследница винной империи La Scolca, лучезарная Кьяра Сольдати продолжает дело своего деда Витторио Сольдати, подарившего миру уникальные белые вина Пьемонта. Кьяра не только талантливый менеджер, но и амбассадор семейного бренда. Гави La Scolca появляется на частных вечеринках звезд и голливудских светских раутах, вплоть до церемонии «Оскар».

Присцилла Инчиза делла Роккетта

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«Присцилла Инчиза делла Роккетта — наследница и посол хозяйства Tenuta San Guido, с которого началась история супертосканских вин в 1960-х. Бизнесом более 40 лет управляет ее отец, маркиз Николо Инчиза делла Роккетта, однако Присцилла принимает самое активное участие в жизни компании и путешествует по миру, презентуя лучшие винтажи».

Дженсис Робинсон

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«Среди выдающихся винных критиков мира я больше всего ценю Дженсис Робинсон. Она пишет о вине как ученый, глубоко и серьезно, но при этом умеет подавать информацию увлекательно. Интересно, что она оценивает вина по собственной 20-балльной шкале, и часто эти оценки строже, чем у ее коллег-мужчин».