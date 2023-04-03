В Ярославле поставят программное обеспечение для борьбы с пробками

В Ярославле и Ярославском районе установят специальную автоматизированную систему управления дорожным движением и создадут центр управления дорожным движением. Конкурсная документация по закупке специального программного обеспечения размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Московский проспект в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Московский проспект в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Закупку спецоборудования проводит ГКУ «Ярдорслужба», начальная цена контракта — 83,5 млн руб. В здании правительства Ярославской области на улице Свободы,62 планируется открыть центр обработки данных по транспортным потокам и центр управления дорожным движением на 8 автоматизированных рабочих мест операторов интеллектуальной транспортной системы.

Для управления транспортным потоком в течение дня у оператора будут как специальные программы, автоматические включающие тот или иной режим (к примеру, «Зеленая волна»), так и возможность ручного управления дорожным движением на перекрестке.

«Должны поддерживаться следующие специальные режимы управления движением: режим «Зеленая улица», режим «Желтый мигающий», режим «Кругом красный». Адаптивная координация предполагает создание программ координации и автоматическое назначение этих программ на определенные интервалы параметров транспортных потоков в зависимости от текущей транспортной ситуации на улично-дорожной сети»,— говорится в техзадании к установщикам программного обеспечения в Ярославле.

Программное обеспечение должно заниматься не только пробками, но и следить за работой общественного транспорта в городе. При установке нового программного обеспечения подрядчик должен будет адаптировать к нему уже действующее оборудование, установленное для регулирования транспортных потоков.

Поставщик нового ПО должен быть определен 21 апреля, работы по реализации госконтракта будут выполняться по этапам. Так центр обработки данных по транспортным потокам должен появиться до 31 июля, центр управления дорожным движением — до 31 августа. Подсистемы светофорного управления должны модернизировать к 30 октября 2023 года

Андрей Иванов