Сад в большом городе

Новое прочтение усадьбы, пейзажный двор-парк и атмосфера уединения в проекте жилого комплекса «Александровский сад» от Forum Group.



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Ближе к истории

Екатеринбург — молодой город по меркам российской истории. Во многом благодаря этому до наших дней дошло довольно большое количество подлинных документов о начале строительства основных городских сооружений, сохранились имена архитекторов и владельцев усадеб и старинных домов. Когда-то давно квартал улиц Чапаева — Декабристов — Степана Разина был местом, где свои владения обустроили именитые купцы. Одним из первых свое имение построил купец первой гильдии Яков Филиппович Толстиков в конце XVIII — начале XIX века. На принадлежавшей ему территории он разбил первый в Екатеринбурге черемуховый сад. Если проехать по улице Декабристов, до сих пор можно заметить раскидистые рябины и черемуховые деревья, которые доходят до уровня второго этажа.

Важная историческая точка этого квартала — Царский мост. Возведенный в 1824 году и изначально деревянный, мост получил свое название после того, как по нему въехал в город император Александр I во время своего визита в Екатеринбург. Каменным мост стал лишь в 1890 году, но с тех пор эта конструкция из крупного бутового камня, состоящая из трех арочных сводов, является важной деталью исторического облика города.

Именно в этом знаковом месте — тихом центре без активного потока машин, по соседству с особняками XIX века, недалеко от прогулочной зоны набережной Исети — уютно расположился жилой комплекс бизнес-класса «Александровский сад». Девелопер проекта Forum Group поставил перед собой непростую задачу — переосмыслить формат старинной усадьбы, взяв лучшее для создания атмосферы загородной жизни в городской квартире. Так появилась уникальная концепция ЖК, пронизанного эстетикой исторической застройки.

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Внешний вид

Расположение в тихом историческом квартале Екатеринбурга — редкая возможность для динамичного города. При этом в пешей доступности находятся ключевые объекты уральской столицы: цирк, новая УГМК-Арена, бассейн «Юность», ТЦ «Гринвич», Дендрологический парк и Зеленая роща, а также уникальный архитектурный объект — штаб-квартира РМК. Дома «Александровского сада» имеют комфортную этажность — от 4 до 9 этажей. При этом их фасады перекликаются со старинными особняками на улице Чапаева. Чтобы подчеркнуть эстетику исторического купеческого центра, в отделке фасадов использовали традиционные уральские орнаменты. Все это позволяет наслаждаться единым гармоничным ансамблем с выверенной архитектурой. На внешний периметр выходят плоскости с более фактурной отделкой и лоджиями с фрезерованными панелями.

Среднеэтажная застройка сомасштабна не только окружающей архитектуре, но и человеку. Это прекрасный вариант для тех, кто не любит, когда дома превращаются в «муравейники», — у жителей комплекса не возникает ощущения перенаселенности.

К тому же девелопер задает тренд будущей застройке улицы, чтобы на всем ее протяжении в дальнейшем поддерживалась низкая этажность, что позволит сформировать комфортный для проживания район.

ЖК состоит из трех очередей: первая построена и заселена, вторая очередь введена в эксплуатацию, ключи передаются будущим жителям. Сейчас девелопер ведет строительство третьей — финальной — очереди жилого комплекса.

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Внутреннее устройство

Все квартиры «Александровского сада» выполнены в свободной планировке и предусматривают три основных формата. Ощущение по-настоящему загородной жизни обеспечат квартиры с индивидуальными террасами и отдельным входом из двора, расположенные на первых этажах ЖК. Здесь в отделке использованы натуральные материалы, навес и ставни укрывают от солнца, а аккуратное ограждение дополнено живой изгородью. По своему усмотрению можно расставить садовую мебель, создать детскую зону или собственный цветник.

Квартиры с панорамным остеклением позволяют наполнить пространство естественным светом, словно стирая границы между комнатой и пейзажным садом во дворе.

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Для поклонников экстрапросторных квартир есть формат хайфлэт со вторым светом. Увеличенная высота потолка открывает особые возможности для функциональных планировок и эффектных интерьерных решений. Такой формат позволяет воплощать самые смелые дизайнерские решения.

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В гармонии с природой

Двор «Александровского сада» — отдельная гордость не только девелопера, но и резидентов жилого комплекса. Он спроектирован по принципу сада или живописного парка, где растут крупномерные хвойные и лиственные деревья, привезенные из питомников Европы и России, кустарники, злаки и многолетники. Все растения характерны для русских усадеб и подворий Урала, они прекрасно приживаются в городской среде и неприхотливы в уходе.

Темные ели и пушистые лиственницы создают эффектный контраст на фоне светлых фасадов. От сезона к сезону яркими акцентами выступают белые и розовые яблони, сирень всех оттенков, листья краснолистной черемухи и пылающие ягодами рябины. Своевременную заботу и прекрасный вид растений обеспечивает система автополива.

Изгородью из цветов и кустарников окружены уютные беседки и скамейки. На детской площадке установлено игровое оборудование из экологичных материалов в единой концепции зеленого двора. В вечернее время сказочную обстановку подчеркивает многоуровневое освещение. Концепция двора без машин позволила сделать внутреннее пространство жилого комплекса безопасным для детей и приятным для отдыха взрослых, а также обеспечить тишину и свежий воздух в квартирах, что благотворно влияет на состояние здоровья всех без исключения жильцов дома.

Уникальные решения и принципы благоустройства «Александровского сада» получили высокое признание профессионального сообщества как лучший жилой комплекс в Свердловской области.