Игры разума, или в поисках счастья

Современная женщина — сложно организованное создание, глубоко встроенное в непростой, стремительно изменяющийся мир. Она сочетает в себе множество социальных ролей, ей приходится быть многозадачной, решать важные жизненные вопросы. При этом она стремится оставаться именно женщиной. Ей хочется чувствовать себя наполненной, любимой и иногда хрупкой.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Оксаной Луканиной. Фото: Предоставлено Оксаной Луканиной.

Когда ко мне приходят такие женщины и задают вопрос о том, что же важнее в жизни, чтобы почувствовать себя по-настоящему счастливой, — полагаться на разум или довериться чувствам, я всегда отвечаю, что ни в коем случае не нужно разделять эти два понятия. Чувства определяют ощущения, вкус жизни. Разум же помогает принимать эффективные и взвешенные решения. Тандем разума и чувств хорошо работает вместе. Проблемы начинаются тогда, когда есть явный перекос, и, как показывает моя практика, сейчас он чаще в пользу разума. Из-за бешеного ритма жизни и круговерти ежедневных задач, постоянного фонового стресса мы перешли в состояние «жизни через голову». Мы погрузились в мысли, в логику, заморозили чувства и из-за этого потеряли контакт с телом. Между тем жизнь — это опыт, проживаемый через тело, поэтому заблокированные чувства чреваты последствиями в виде болезней и нервных приступов. Нужно научиться пропускать их через себя и расширять палитру испытываемых эмоций.

Ключ, открывающий все возможности тела, — это расслабленное состояние. Только в умении отпустить себя можно действительно наладить контакт с телом. Напряжение же, напротив, создает блоки, зажимы и «броню» вместо умиротворенного чувственного тела. Так, кстати, и формируется психосоматика: из-за мышечного панциря начинает хуже работать кровоснабжение, кровь не попадает туда, где она должна легко циркулировать, тело начинает быстрее стареть и уставать.

При этом советы из серии «просто расслабьтесь» попросту не работают. Я знаю, что это не так уж и просто, особенно в мире, где посттравматическое стрессовое расстройство испытывает практически каждый. Для расслабления нужно время и качественное внимание, а эти ресурсы сегодня в дефиците. Да-да, именно время стало сегодня самым дорогим ресурсом.

Еще одной серьезной проблемой современных женщин становится неспособность или нежелание жить полной жизнью, неумение жить «здесь и сейчас».

Отсутствие этого навыка в конечном итоге вызывает страх и тревожность. Самое главное препятствие — бездействие по отношению к жизни в удовольствие. Иными словами, мы часто делаем все, лишь бы не наслаждаться моментом. Пусть даже и неосознанно. К примеру, копим незаконченные дела, которые создают тревогу и забирают энергию. Беспокоимся о будущем или прошлом, не обращая достаточного внимания на настоящее. Зачем-то обманываем самого важного человека в жизни — себя.

Для того чтобы восполнить и сохранить сексуальную, эмоциональную, интеллектуальную энергию, живя на тревожных скоростях 24/7, необходимо обеспечить себя тремя китами психической устойчивости: качественной едой, сном и любой физической активностью.

Кроме того, важно отслеживать свои эмоции и чувства. Наблюдать за тем, какие события вызывают тревогу, стресс, злость и других ваших эмоциональных защитников. В своей практике я использую авторский дневник чувств и считаю этот простой инструмент весьма недооцененным.

Очень важным фактором уверенности, удовлетворенности собой и своей жизнью всегда были и будут гармоничные взаимоотношения с партнером. Никогда нельзя замалчивать проблемы. О них необходимо говорить, говорить и еще раз говорить. Но делать это нужно максимально откровенно, по делу, а в особых случаях еще и готовиться к предстоящему диалогу. И выстраивать его грамотно. Все уже осознали, что нужно тщательно готовиться к публичным выступлениям, но отчего-то в личных отношениях все пускается на самотек. В результате мы получаем лишние эмоции, а проблемы так и не решаются, так как партнеры не могут корректно и откровенно поговорить друг с другом.

Страх сказать правду или быть отвергнутой, страх обидеть близкого человека из чувства псевдозаботы — все это разрушает отношения. Человек носит эти эмоции в теле, а партнер благодаря зеркальному нейрону считывает их, и рано или поздно произойдет извержение вулкана, который может разрушить отношения. Зачем же ждать, если прямо сегодня вы можете поговорить с партнером о том, что вас волнует, и, вероятнее всего, сохранить союз?

На мой взгляд, есть важный закон баланса, гармонии и устойчивости — стать номером один в своей жизни, и тогда все остальное приложится.

Когда вы открыты к собственным чувствам, даже если они неприятные, действуете в собственных интересах, делаете то, что любите, и строите семью с тем, кого любите, разделяете общие ценности без насилия над собой и без легкомыслия, вы, наконец, сможете ощутить всю полноту жизни и почувствовать себя максимально счастливыми.