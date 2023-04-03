Работа на результат

Encore Fitness Исеть продолжает удивлять инновационным подходом к заботе о красоте и, самое главное, о здоровье тела. Для того чтобы тренировки приносили максимальный результат, важно выстроить вокруг них правильную и комфортную экосистему. Это и питание, и регулярный чекап, и разнообразие тренировочных программ. Специалисты Encore уверены, что комплексный подход к заботе о себе — самый эффективный метод достижения желаемых результатов. На какие новинки клуба стоит обратить особое внимание, рассказывает «Коммерсант.Стиль».
Фото: Предоставлено Encore Fitness Исеть
KETTLEBELL WORKOUT
Как одна небольшая гиря поможет проработать каждую мышцу тела? Последовательные повторения, специальные упражнения и правильный темп сделают маневренный снаряд (мягкую гирю Reaxing) лучшим тренажером. Под динамичную музыку с командой единомышленников часовая тренировка пролетает совершенно незаметно. Этот функциональный тренинг поможет укрепить мышцы, развить координацию и баланс. Благодаря комплексной работе на все тело он позволяет развивать силу и выносливость одновременно. Регулярные занятия сделают тело максимально сбалансированным и улучшат функциональные возможности организма.
STICK MOBILITY
Тренировка проходит с использованием специального оборудования Stick Mobility для улучшения диапазона движений, активации мышц, координации и осознания тела, что создает прочную основу для лучшего движения. Принципы тренинга Stick Mobility основаны на использовании трех стиков — двух длинных и одного короткого. В совокупности они позволяют использовать весь спектр упражнений тренировочной программы. Оборудование разработано на научных принципах использования рычагов, стабильности, обратной связи, иррадиации и координации. В процессе тренировки прорабатываются положения, чья амплитуда была бы невозможна без дополнительного рычага, которым является стик. Кроме того, стики позволяют выполнять изометрические упражнения, то есть проводить статические силовые тренировки, где тренирующийся сам контролирует напряжение мышц. Такой формат подходит новичкам, тем, кто восстанавливается после травм или операций, а также профессиональным спортсменам в качестве дополнения к силовому тренингу.
Фото: Предоставлено Encore Fitness Исеть
DNA Test
Генетический тест — идеальный инструмент для того, чтобы изучить индивидуальную потребность в белках, жирах и углеводах. Благодаря тестированию специалист сможет выявить риски возникновения пищевой непереносимости, необходимые формы и дозировки витаминов и микроэлементов. Следуя рекомендациям нутрициолога, можно нормализовать вес, подобрать оптимальный рацион питания и физические нагрузки, предупредить развитие многих заболеваний. Также можно определить предрасположенность к определенным видам тренинга на генном уровне.
Сеть Encore Fitness была основана Ириной Кутьиной в 2015 году и позиционируется как новое поколение фитнес-клубов премиум-класса. Главная идея проекта — переосмысление привычного представления о фитнес-клубе. Отличительными особенностями Encore являются: оригинальный премиальный дизайн, интеграция digital-технологий в инфраструктуру клуба и тренировочный процесс, авторские групповые тренировки, а также акцент на СПА-направление, термальные зоны и бассейн.
В Екатеринбурге Encore Fitness расположился на трех этажах Iset Tower — премиального проекта девелопера «УГМК-Застройщик». Благодаря панорамным окнам члены клуба Encore Fitness смогут начинать утренние тренировки с первыми лучами солнца и заканчивать день, любуясь невероятным видом на тысячи вечерних огней. Изысканное пространство площадью 3 000 кв. м предлагает насладиться возможностями сразу семи фитнес-зон, где безупречно сочетаются фитнес, технологии и неповторимый интерьер в стиле ар-деко. Приятным дополнением станут термальный комплекс для отдыха и релакса, а также многофункциональный СПА, предлагающий новейшие, самые эффективные методики по эстетике лица и тела.