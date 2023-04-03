Работа на результат

Encore Fitness Исеть продолжает удивлять инновационным подходом к заботе о красоте и, самое главное, о здоровье тела. Для того чтобы тренировки приносили максимальный результат, важно выстроить вокруг них правильную и комфортную экосистему. Это и питание, и регулярный чекап, и разнообразие тренировочных программ. Специалисты Encore уверены, что комплексный подход к заботе о себе — самый эффективный метод достижения желаемых результатов. На какие новинки клуба стоит обратить особое внимание, рассказывает «Коммерсант.Стиль».



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KETTLEBELL WORKOUT

Как одна небольшая гиря поможет проработать каждую мышцу тела? Последовательные повторения, специальные упражнения и правильный темп сделают маневренный снаряд (мягкую гирю Reaxing) лучшим тренажером. Под динамичную музыку с командой единомышленников часовая тренировка пролетает совершенно незаметно. Этот функциональный тренинг поможет укрепить мышцы, развить координацию и баланс. Благодаря комплексной работе на все тело он позволяет развивать силу и выносливость одновременно. Регулярные занятия сделают тело максимально сбалансированным и улучшат функциональные возможности организма.

STICK MOBILITY

Тренировка проходит с использованием специального оборудования Stick Mobility для улучшения диапазона движений, активации мышц, координации и осознания тела, что создает прочную основу для лучшего движения. Принципы тренинга Stick Mobility основаны на использовании трех стиков — двух длинных и одного короткого. В совокупности они позволяют использовать весь спектр упражнений тренировочной программы. Оборудование разработано на научных принципах использования рычагов, стабильности, обратной связи, иррадиации и координации. В процессе тренировки прорабатываются положения, чья амплитуда была бы невозможна без дополнительного рычага, которым является стик. Кроме того, стики позволяют выполнять изометрические упражнения, то есть проводить статические силовые тренировки, где тренирующийся сам контролирует напряжение мышц. Такой формат подходит новичкам, тем, кто восстанавливается после травм или операций, а также профессиональным спортсменам в качестве дополнения к силовому тренингу.

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DNA Test

Генетический тест — идеальный инструмент для того, чтобы изучить индивидуальную потребность в белках, жирах и углеводах. Благодаря тестированию специалист сможет выявить риски возникновения пищевой непереносимости, необходимые формы и дозировки витаминов и микроэлементов. Следуя рекомендациям нутрициолога, можно нормализовать вес, подобрать оптимальный рацион питания и физические нагрузки, предупредить развитие многих заболеваний. Также можно определить предрасположенность к определенным видам тренинга на генном уровне.