Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чего хотят женщины

Семейный психолог, игропрактик Ольга Медведева — о том, как справляться с личными неудачами и преодолевать страхи, реализоваться в новых сферах и сохранять любовь и силу в хитросплетениях событий, подсвечивая каждой женщине ее уникальный путь к цельности, гармонии и счастью

Фото: Евгения Улаз

Фото: Евгения Улаз

Психотерапию как способ разобраться в своих проблемах чаще выбирают женщины?

Да. И в моей практике, и согласно исследованиям, 70% клиентов психологов именно женщины. Думаю, главная причина заключается в распространенном стереотипе: каждый настоящий мужчина способен и должен решать свои проблемы сам, без посторонней поддержки. Для мужчины просить о помощи — это не что иное, как прореха в мужественности, прямая угроза самооценке. А те, кто все же доходит до психолога, ориентированы на быстрое, четкое достижение определенных задач за пару сессий. Женщина, напротив, — чувствительное от природы существо. Она не видит ничего предосудительного в том, чтобы обратиться за психологической помощью. Это не является для нее проявлением слабости и уязвимости. Она получает удовольствие от самого процесса терапии, потому что именно в этой практике может спокойно, без опаски прикоснуться к своим чувствам.

Когда женщина понимает, что ей нужна помощь?

Когда перестает чувствовать гармонию. Мысли крутятся, женщина не может их ухватить, накапливается непонимание себя и своей жизни, нарастают тревога и страх, а от чего — непонятно. Есть, конечно, тема дневников, где можно хоть как-то рефлексировать, но лучше найти человека, который готов включиться в ситуацию и при этом не манипулировать. Это может только психолог. На резонный вопрос «а как же подруги?» скажу, что друзья, родители не могут заменить психотерапевта. Посидеть поплакать, выпустить пар, выговориться — да. Но решить ситуацию вряд ли. Потому что близкие пропускают все проблемы человека через уже сформированное отношение к нему и дают советы, исходя из своей системы ценностей. В отличие от психотерапевта, который сопровождает клиента в достижении целей с безоценочной позиции наблюдателя.

Какие запросы являются наиболее частыми?

Люди приходят с разными проблемами: самореализация, сепарация, проживание психологических травм... Но несмотря на то, что мир перевернулся и в шкале ценностей у многих женщин на одном из первых мест стоит карьера, им очень важны отношения — большинство запросов именно на эту тему.

Есть ли разница в проблематике в зависимости от возраста?

Безусловно. По мнению Юнга, жизненный путь делится на две части: до 35 лет человек учится ходить, говорить, коммуницировать, получает профессию, создает семью. После этого наступает откровение: время смотреть не вовне, а внутрь себя. «Там и с теми ли я, то ли я делаю» — эти вопросы означают, что душа живая и хочет развития. Как показывает практика, одна из самых распространенных проблем у женщин 35–50 лет — «синдром хорошей девочки». В 70–80-х годах наши родители воспитывали «удобных», самостоятельных детей — белые гольфики, чистый воротничок, самые лучшие тетради и самые наточенные карандаши. Хорошая девочка с детства не проявляет агрессию, не позволяет себе совершать ошибки, потому что за них ее накажут. Классный сценарий для окружающих: хорошая девочка угождает мужу, растворяется в семье, несется к родителям по первому звонку. Отсюда размытые личные границы, созависимые отношения с абьюзером. Хорошая девочка все делает правильно и так хочет всем понравиться, что забывает себя. Но в какой-то момент она просыпается с вопросом: «А где же я в своей жизни?» В процессе терапии мы переводим хорошую девочку в позицию ассертивности, развиваем способность принимать решения независимо от мнения окружающих, умение быть разной и говорить «нет» даже самым близким, чтобы использовать время только для себя. И это не про эгоизм. Это про выстраивание комфортных коммуникаций с учетом своих интересов и других людей.

С чем приходят молодые клиентки?

В основном с вопросами самореализации и взросления. Любопытно, что в этом новейшем поколении ценностей много инфантилизма, розовых единорогов, волшебного леса, веры в «учителя», который придет и поведет за ручку «куда надо». Поэтому так расцветают марафоны «как стать счастливой за 60 дней» — их основным потребителям, девчонкам от 20 до 30 лет, очень важно зацепиться за того, кто решит их проблемы. В психотерапии все с точностью до наоборот. Психолог помогает проработать сепарацию с родителями, чтобы взрослая часть «я» стала центральной в личности клиентки.

Как долго длится терапия?

Нужно разделять консультирование и терапию. Если первое — это решение проблемы за одну-две-три сессии, то второй формат может длиться и полгода, и год. По большому счету, все зависит от готовности клиента открываться и работать. Терапия не заканчивается 50 минутами в кабинете психолога. Я даю задания, человек рефлексирует, и на следующей сессии мы обсуждаем, что изменилось, перестраиваем внутренние диалоги. Психолог не врач. Это человек помогающей профессии с богатым жизненным опытом. И таблетки от душевной боли у него нет. Ждать от психолога мгновенного решения своих задач — это абсолютно неверная позиция. Клиент сам должен хотеть развиваться, прорабатывать проблемы, вскрывать и проживать истории из детства, брать на себя ответственность за свою жизнь. Он сам способен найти выход из любой ситуации, психолог лишь показывает направление.

Что предпочитают девушки — диалог с психологом тет-а-тет или участие в играх?

Трансформационная игра — экологичный психологический инструмент, который позволяет за короткое время проникнуть внутрь себя, своего бессознательного, в том числе с помощью отражений в виде мнения разных людей-соучастников. У каждого в игре есть право сказать «стоп», увидев и поймав проблему, которую следует проработать с психологом индивидуально. И многие приходят в индивидуальную терапию именно через трансформационные игры.

Чего же все-таки хотят женщины на самом деле?

Глобально все приходят за гармонией и благополучием. Это прежде всего про жизнь в любви. Если базовая опция «я могу любить» реализуется, человек становится счастливым, закрывает потребность в признании и уважении, легко находит друзей и единомышленников. Кстати, забота и любовь к себе — это победа над жизненным сценарием хорошей девочки. Наполненная, в контакте со своими энергиями женщина излучает любовь на весь мир.

Беседовала Наталья Каплун

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...