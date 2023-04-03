Чего хотят женщины

Семейный психолог, игропрактик Ольга Медведева — о том, как справляться с личными неудачами и преодолевать страхи, реализоваться в новых сферах и сохранять любовь и силу в хитросплетениях событий, подсвечивая каждой женщине ее уникальный путь к цельности, гармонии и счастью



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Улаз Фото: Евгения Улаз

Психотерапию как способ разобраться в своих проблемах чаще выбирают женщины?

Да. И в моей практике, и согласно исследованиям, 70% клиентов психологов именно женщины. Думаю, главная причина заключается в распространенном стереотипе: каждый настоящий мужчина способен и должен решать свои проблемы сам, без посторонней поддержки. Для мужчины просить о помощи — это не что иное, как прореха в мужественности, прямая угроза самооценке. А те, кто все же доходит до психолога, ориентированы на быстрое, четкое достижение определенных задач за пару сессий. Женщина, напротив, — чувствительное от природы существо. Она не видит ничего предосудительного в том, чтобы обратиться за психологической помощью. Это не является для нее проявлением слабости и уязвимости. Она получает удовольствие от самого процесса терапии, потому что именно в этой практике может спокойно, без опаски прикоснуться к своим чувствам.

Когда женщина понимает, что ей нужна помощь?

Когда перестает чувствовать гармонию. Мысли крутятся, женщина не может их ухватить, накапливается непонимание себя и своей жизни, нарастают тревога и страх, а от чего — непонятно. Есть, конечно, тема дневников, где можно хоть как-то рефлексировать, но лучше найти человека, который готов включиться в ситуацию и при этом не манипулировать. Это может только психолог. На резонный вопрос «а как же подруги?» скажу, что друзья, родители не могут заменить психотерапевта. Посидеть поплакать, выпустить пар, выговориться — да. Но решить ситуацию вряд ли. Потому что близкие пропускают все проблемы человека через уже сформированное отношение к нему и дают советы, исходя из своей системы ценностей. В отличие от психотерапевта, который сопровождает клиента в достижении целей с безоценочной позиции наблюдателя.

Какие запросы являются наиболее частыми?

Люди приходят с разными проблемами: самореализация, сепарация, проживание психологических травм... Но несмотря на то, что мир перевернулся и в шкале ценностей у многих женщин на одном из первых мест стоит карьера, им очень важны отношения — большинство запросов именно на эту тему.

Есть ли разница в проблематике в зависимости от возраста?

Безусловно. По мнению Юнга, жизненный путь делится на две части: до 35 лет человек учится ходить, говорить, коммуницировать, получает профессию, создает семью. После этого наступает откровение: время смотреть не вовне, а внутрь себя. «Там и с теми ли я, то ли я делаю» — эти вопросы означают, что душа живая и хочет развития. Как показывает практика, одна из самых распространенных проблем у женщин 35–50 лет — «синдром хорошей девочки». В 70–80-х годах наши родители воспитывали «удобных», самостоятельных детей — белые гольфики, чистый воротничок, самые лучшие тетради и самые наточенные карандаши. Хорошая девочка с детства не проявляет агрессию, не позволяет себе совершать ошибки, потому что за них ее накажут. Классный сценарий для окружающих: хорошая девочка угождает мужу, растворяется в семье, несется к родителям по первому звонку. Отсюда размытые личные границы, созависимые отношения с абьюзером. Хорошая девочка все делает правильно и так хочет всем понравиться, что забывает себя. Но в какой-то момент она просыпается с вопросом: «А где же я в своей жизни?» В процессе терапии мы переводим хорошую девочку в позицию ассертивности, развиваем способность принимать решения независимо от мнения окружающих, умение быть разной и говорить «нет» даже самым близким, чтобы использовать время только для себя. И это не про эгоизм. Это про выстраивание комфортных коммуникаций с учетом своих интересов и других людей.

С чем приходят молодые клиентки?

В основном с вопросами самореализации и взросления. Любопытно, что в этом новейшем поколении ценностей много инфантилизма, розовых единорогов, волшебного леса, веры в «учителя», который придет и поведет за ручку «куда надо». Поэтому так расцветают марафоны «как стать счастливой за 60 дней» — их основным потребителям, девчонкам от 20 до 30 лет, очень важно зацепиться за того, кто решит их проблемы. В психотерапии все с точностью до наоборот. Психолог помогает проработать сепарацию с родителями, чтобы взрослая часть «я» стала центральной в личности клиентки.

Как долго длится терапия?

Нужно разделять консультирование и терапию. Если первое — это решение проблемы за одну-две-три сессии, то второй формат может длиться и полгода, и год. По большому счету, все зависит от готовности клиента открываться и работать. Терапия не заканчивается 50 минутами в кабинете психолога. Я даю задания, человек рефлексирует, и на следующей сессии мы обсуждаем, что изменилось, перестраиваем внутренние диалоги. Психолог не врач. Это человек помогающей профессии с богатым жизненным опытом. И таблетки от душевной боли у него нет. Ждать от психолога мгновенного решения своих задач — это абсолютно неверная позиция. Клиент сам должен хотеть развиваться, прорабатывать проблемы, вскрывать и проживать истории из детства, брать на себя ответственность за свою жизнь. Он сам способен найти выход из любой ситуации, психолог лишь показывает направление.

Что предпочитают девушки — диалог с психологом тет-а-тет или участие в играх?

Трансформационная игра — экологичный психологический инструмент, который позволяет за короткое время проникнуть внутрь себя, своего бессознательного, в том числе с помощью отражений в виде мнения разных людей-соучастников. У каждого в игре есть право сказать «стоп», увидев и поймав проблему, которую следует проработать с психологом индивидуально. И многие приходят в индивидуальную терапию именно через трансформационные игры.

Чего же все-таки хотят женщины на самом деле?

Глобально все приходят за гармонией и благополучием. Это прежде всего про жизнь в любви. Если базовая опция «я могу любить» реализуется, человек становится счастливым, закрывает потребность в признании и уважении, легко находит друзей и единомышленников. Кстати, забота и любовь к себе — это победа над жизненным сценарием хорошей девочки. Наполненная, в контакте со своими энергиями женщина излучает любовь на весь мир.

Беседовала Наталья Каплун