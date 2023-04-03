Перезагрузка для лидеров

Концепция заботы о здоровье как об умной инвестиции, а не как о вынужденной необходимости в последнее время набирает все большую популярность. Недавний опрос, проведенный международной компанией Bupa Global (специализируется на медицинском страховании), показал: люди с высоким уровнем дохода тратят в год на оздоровительные процедуры более 100 тысяч долларов. Более того, согласно исследованию Global Wellness Institute, траты на здоровье становятся частью общего ощущения благополучия. Если раньше медицинские курорты зачастую посещали просто ради отдыха или снижения веса, то теперь главная цель — научиться управлять своим здоровьем и получить инструменты для продления молодости.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено курортом «Первая Линия» Фото: Предоставлено курортом «Первая Линия»

Сегодня особую актуальность приобрело такое направление, как longevity-медицина. Это персонализированная профилактическая область медицины, помогающая человеку жить активной, полной жизнью здесь и сейчас, инвестируя в будущее долголетие. Курс на longevity взяли передовые клиники и резорты по всему миру. В России среди таких курортов «Первая Линия» — настоящая «космическая станция здоровья» на берегу Финского залива с инновационной медициной.

«Забота о здоровье — это забота не только о себе, ведь от состояния, скажем, первых лиц компании зависит их способность принимать решения и эффективно вести бизнес, а следовательно, и общее корпоративное благополучие, — рассуждает идеолог «Первой Линии» Мария Грудина. — Иными словами, забота о здоровье позволяет найти и поддержать внутренний баланс, а значит, сделать больший вклад и во внешний мир».

И архитектура курорта, и дизайн его интерьеров направлены на то, чтобы от одного пребывания здесь гость чувствовал себя более созвучным природе, более здоровым и счастливым. Террасы с видами на залив, просторные комнаты в стиле экоминимализм, созданные по принципу well-building, натуральная отделка «цвета петербургского неба», а также собственная коллекция современного искусства — все это призвано подарить гостю максимальный комфорт и самые приятные впечатления. Микроклимат для качественного сна одобрен врачом-сомнологом, в «меню» подушек — более 10 позиций, например, подушки beauty sleep, предупреждающие образование морщин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено курортом «Первая Линия» Фото: Предоставлено курортом «Первая Линия»

На курорте «Первая Линия» применяют методики, позволяющие определить биологический, или, как его еще называют, фенотипический возраст. Для организма паспорт — это формальность: если, допустим, вам 50 лет, вы можете чувствовать себя и на 35, и на 60. Хорошая новость в том, что на фенотипический возраст можно влиять, корректируя показатели: ощущать себя на 30 и жить до 120.

Для каждого гостя подбирают индивидуальную стратегию полного, разностороннего управления здоровьем. Здесь уверены в том, что организм человека — это целостная система, в которой можно выделить четыре компонента: физический, ментальный, эмоциональный и социокультурный.

«За прошедший год до 70% работников интеллектуального труда испытывали эмоциональное выгорание. В связи с этим благополучие сотрудников на рабочих местах, я считаю, должно быть переосмыслено, — рассуждает Мария Грудина. — Прогрессивные российские компании уже отправляют своих менеджеров на такие курорты, как «Первая Линия». Оздоровление становится долгосрочным вкладом в состояние сотрудника, обогащающим и его, и саму организацию.

Для тех, кто очень занят, но кому нужно быстро восстановиться как эмоционально, так и физически, эксперты «Первой Линии» разработали трехдневную программу перезагрузки — «Ментальный Велнес». Под перезагрузкой понимаются вполне конкретные вещи: снижение уровня стресса, нормализация эмоционального фона, улучшение качества сна. Программа состоит из трех шагов. Шаг первый — это комплексный «чекап», включающий в себя более 20 показателей, а также психодиагностику. Шаг второй — терапия, состоящая из антистрессовых и восстановительных процедур.

В частности, речь идет о сеансах в кислородной капсуле, интервально-гипоксических тренировках, криотерапии. И, наконец, третий шаг — забота о ментальном благополучии. В основе этой заботы — авторская разработка врачей-менторов курорта с дыхательными гимнастиками, расслабляющей тренировкой в воде Ватсу, аутогенными релаксациями и телесно-ориентированной психотерапией. А в финале программы гость получает паспорт здоровья с персональными рекомендациями, которые помогают поддерживать себя в нужном состоянии уже за пределами курорта.

«Обновленные мысли, перспективы и планы, внутренний ресурс для их осуществления; подтянутое, выносливое и сильное тело; совершенно иной эмоциональный настрой: опора на себя, уверенность и сила — вот мои результаты», — так сама основательница «Первой Линии» описывает свои результаты тестирования программы.

Подготовила Инна Осиновская