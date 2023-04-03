7 апреля в творческом пространстве «Европа» Art Gallery, расположившемся на третьем этаже торгового центра, пройдет открытие персональной выставки уральского фотографа Вероники Никулиной «Every woman is a queen. Vol.1». Совместный проект ТЦ «Европа» с издательским домом «Коммераснтъ-Урал» изначально был задуман организаторами не просто как выставка, посвященная представительницам прекрасного пола. Это своеобразный проект-мотивация, в котором 10 известных женщин Екатеринбурга рассуждают о том, что для них значат любовь, вдохновение, лидерство, свобода и ценности, карьера и семья. Миссия этой выставки — подсветить глубинные смыслы, подарить ощущение того, что в каждой скрыт огромный потенциал, и воодушевить женщин на его раскрытие. Каждая женщина — неиссякаемый источник вдохновения, красоты и любви. Она неповторима в своей природе, силе и умении преодолевать трудности. Каждая достойна уважения и признания своих уникальных качеств и достижений.
Марина Крупина
Генеральный директор ТЦ «Европа»
Фото: Вероника Никулина
Что такое быть королевой? Для нас это история про очевидное внутреннее достоинство и умение побудить окружающих, в том числе и других женщин, без стеснения надеть невидимую, но такую важную для каждой из нас корону. Быть королевой — это не право, данное нам по рождению. Это особое чувство, синергия ума, женственности, внутренней силы и гармонии. Благодаря этому чувству мы, женщины, можем быть королевой своей семьи, своей профессии, а еще лучше — королевой своей жизни.
На Марине: брючный костюм Marella
Елена Артюх
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области
Фото: Вероника Никулина
Чего хочет женщина? Конкретная женщина Елена Артюх хочет мира на Земле, счастья и здоровья себе и близким и возможности это все видеть, иметь, ощущать каждый день! Предположу, что этого хочу не только я, но и многие другие женщины.
На Елене: костюм Hugo Boss; колье — коллекция «Жемчужные ожерелья», жемчуг Акойя, серьги — коллекция «Весенние искры», бриллианты, жемчуг Акойя, белое золото, MOISEIKIN
Галина Палиброда
Основательница бренда одежды GalaOcean, продюсер, телеведущая, яхтенный шкипер
Фото: Вероника Никулина
Достигать своих целей легко — нужно только вдохновение и хороший план! Раз в несколько лет я делаю лист желаний — то есть мечтаю, вдохновляюсь. А дальше лист желаний крепится на стену, и я иду работать над этими целями. И всегда все сбывается! Я разбиваю движение к Цели на маленькие отрезки и начинаю движение к маленьким подцелям. Количество всегда переходит в качество, это действенная технология. Главное — искренне чего-то хотеть и много работать. Мир щедр — обстоятельства обязательно начнут складываться должным образом. У меня всегда много желаний. Бльшая их часть сейчас связана с получением новых навыков, эмоциями и путешествиями. Как достигать своих целей? Надо просто следовать за своей мечтой!
На Галине: костюм Marella; кольцо — коллекция «Подсолнухи», цитрин, бриллианты, золото, MOISEIKIN
Ольга Зайченко
Ресторатор, основательница бьюти-семьи «Альтернатива» и проекта «Бессовестно талантливый»
Фото: Вероника Никулина
Мое истинное вдохновение и источник энергии — горы. Почему? Потому что это всегда встреча с истинным собой, своими страхами, слабостями, неуверенностью. Это моменты, когда ты находишь возможность преодолевать и принимать. Когда начинаешь чувствовать то, что глубоко сокрыто. Когда ты слышишь себя очень четко и ясно, потому что вокруг — тишина.
На Ольге: топ-бандо Twinset, жакет Hugo Boss
Юлия Нутенко
Директор Благотворительного фонда «Дети России»
Фото: Вероника Никулина
Любовь — это история, в которой, прежде всего, «человеку нужен человек». В нашем стремительно меняющемся и уже сильно изменившемся мире, где есть интернет и IT-технологии, зачастую не стало именно «человека». Моя любовь — это умение слушать и слышать, это соучастие и сопереживание. И, конечно, то, что наполняет и дает плоды: опыт, вдохновение, продолжение жизни, поиск смыла. Это заставляет меня двигаться вперед и созидать.
На Юлии: комбинация с перьями, жакет Twinset; серьги и кольцо — коллекция «Гармония», бриллианты, жемчуг, белое золото, MOISEIKIN
Ольга Чебыкина
Интервьюер, преподаватель Уральского Федерального университета, автор YouTube-каналов «Не принято обсуждать» и «Женщины»
Фото: Вероника Никулина
Я записала более двух тысяч интервью. Я говорила глубоко, проникновенно, долго и эмпатично с огромным количеством людей. Это позволяет мне делать выводы о таких фундаментальных вещах, как человеческий потенциал, и о том, что его сдерживает. В случае с женщинами причиной, препятствующей их становлению и развитию, зачастую становится оглядка на чужое мнение. Как было сказано в фильме «Хорошая женщина»: «Если оглядываться на чужое мнение, зачем тогда свое собственное?» Я убеждена, что мы живем в стране невероятно сильных, интересных, талантливых и разносторонних женщин. Но зависимость от мнения окружающих во многом мешает огромному сокрытому творческому и профессиональному потенциалу женщин. Я же культивирую идею здорового, цельного, эгоистичного и самостоятельного проживания своей собственной красивой взрослой жизни без оглядки на то, что по этому поводу подумают окружающие. Даже если это самые близкие люди.
На Ольге: юбка, блуза Twinset; кольцо и серьги — коллекция «Прима», турмалин, бриллианты, сапфиры, белое золото, MOISEIKIN
Юлия Прусакова
Руководитель ювелирно-часового направления компании Mercury в Екатеринбурге
Фото: Вероника Никулина
Для меня быть первой и лучшей важно, иначе зачем тогда все? Нужно понимать, что все, что ты делаешь, то, куда направляешь силы и ресурсы, ты делаешь из состояния собственного желания, интереса, любви и времени. И результат — это ответ самому себе: насколько ты себя уважаешь, ценишь свое время и желания. Я руководитель и официальное лицо, чье влияние обусловлено силой должности. А вот быть лидером, приглашать, убеждать, подталкивать людей, оказывать влияние и доминирование силами личного превосходства я бы не хотела, ведь лидер может быть как созидателем, так и разрушителем. Быть лидером, на мой взгляд, — это опасная игра с иллюзией.
На Юлии: платье Twinset
Ксения Симановская
Президент федерации развития гольфа Свердловской области, основательница «Академии гольфа», амбассадор шахматного турнира «Сильные фигуры», всероссийский судья по гольфу
Фото: Вероника Никулина
Мы отчего-то привыкли считать, что женщина должна выбирать, какой ей быть: мягкой и покладистой или сильной и независимой. И, выбрав роль успешной бизнес-леди, она не должна менять дорогой костюм на фартук и печь пироги для мужа и детей. Но истинная сила женщины в том, чтобы быть разной. Я уверена, что только чередование противоположностей поможет женщинам стать полноценными личностями. Быть умной прекрасно. Но не побояться показаться где-то дурочкой еще прекраснее. Если мы готовы признать, что чего-то не знаем, у нас есть ресурс и мотивация для совершенствования. Как говорил великий китайский мудрец Лао-цзы, полную чашку нельзя наполнить. Не в этой ли фразе кроется настоящая женская мудрость?
На Ксении: джинсы, тренч Hugo Boss, футболка Marella; кольцо — коллекция «Цветущий миндаль», перидот, бриллианты, сапфиры, цитрины, золото, MOISEIKIN
Мария Зашляпина
Руководитель спецпроектов THEATRUM, директор Венского фестиваля музыкальных фильмов в Екатеринбурге
Фото: Вероника Никулина
Быть источником вдохновения присуще женщине. Ради нас мужчины совершают подвиги, сворачивают горы и строят города. Но чтобы воодушевлять других, необходимо самой найти источник вдохновения. В моем случае это сродни вирусной заразе. Я «заражаюсь» какими-то идеями и начинаю действовать, как вирус, на окружающих. Это могут быть события, книги, лекции, сериалы. Так в Екатеринбурге появился Венский фестиваль и лекторий «Прямая речь». Увидела, вдохновилась и завирусила весь город. Для меня это естественный процесс, я не делаю ничего специально, просто мне хочется, чтобы о каком-то хорошем явлении узнало как можно больше народу. И я счастлива, что на этом пути у меня есть помощники.
На Марии: платье Twinset, жакет Max&Co; серьги — коллекция «Ла Маркиз», изумруды, бриллианты, белое золото, MOISEIKIN
Татьяна Заводовская
Основательница кафе осознанного питания «Мы есть», сооснователь бегового клуба #матчаипатчи и soulfull-бренда браслетов We Are
Фото: Вероника Никулина
Я знаю много примеров совмещения карьеры и семьи — примерно 60% среди моего женского окружения такие, как я. Вероятно, подобное притягивает подобное. Вдобавок сочетание это приносит огромное удовольствие. Как будто бы крепкий тыл в виде детей толкает на развитие бизнеса — и наоборот. Я восхищаюсь такими женщинами! Мой же секрет, я думаю, в правильном планировании и делегировании обязанностей в обычной жизни. И в практике «отпуска» от детей. И еще, наверное, когда занимаешься любимым делом, все складывается, как идеальные пазлы.
На Татьяне: рубашка Twinset
Марина Белоглазова
Заместитель директора Благотворительного фонда «Дети России»
Фото: Вероника Никулина
Нет невыполнимых задач! Можно решить любую проблему, надо только стараться. Это правило я переняла от своего папы. Он каждым своим поступком и каждой победой транслировал мне его. Он жил так сам и так учил меня. Не опускать руки при неудачах, смотреть на любую ситуацию с другого ракурса, договариваться и искать решение. Находить новые возможности и справляться с трудностями. Теперь я стараюсь научить этому своих детей. Знаю, что эти уроки помогут им расти справедливыми, добрыми, трудолюбивыми и смелыми. Нет невыполнимых задач, просто делай — и все получится!
На Марине: брючный костюм Marella; кольцо и серьги — коллекция «Прима», бриллианты, белое золото, MOISEIKIN