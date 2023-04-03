Слово редактора

Первый весенний номер «Коммерсантъ.Стиль» традиционно посвящен женщинам. По моим личным наблюдениям представительницы прекрасного пола являются своеобразным камертоном нашего общества и всех тех явлений, которые в нем происходят. Они максимально быстро реагируют на все изменения и максимально быстро адаптируются к ним. Современные женщины многозадачны, они сочетают в себе большое количество социальных ролей, решая многие важные жизненные вопросы. При этом они остаются нежными, хрупкими и, конечно же, стремятся быть любимыми и счастливыми. По-женски счастливыми. В этом сочетании воли и уязвимости и есть секрет женской силы. Женщина умеет быть разной. Свободе и праву быть собой во многом посвящен этот номер.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова

Фото: Вероника Никулина Генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова

Фото: Вероника Никулина

Центральным сюжетом этого выпуска стал фотопроект, задуманный издательским домом «Коммерсантъ-Урал» совместно с торговым центром «Европа». В нем приняли участие 10 состоявшихся женщин Екатеринбурга.

Каждая из этих героинь не только успешна в своей жизни, но и несет очень важный код — она мотивирует и вдохновляет других женщин на раскрытие своего потенциала, заряжает их своей энергией на новые свершения. Прекрасно, если мысли, озвученные героинями этого номера, подтолкнут кого-то из вас к необходимым решениям и действиям и окажутся полезными в моменте. Читайте, наслаждайтесь, вдохновляйтесь!

Марина Архипова