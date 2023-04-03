Челябинская область поднялась на пять мест в рейтинге экономической устойчивости

По итогам четвертого квартала 2022 года Челябинская область заняла 22 место в рейтинге социально-экономической устойчивости субъектов РФ. По сравнению с третьим кварталом регион поднялся на пять позиций, сообщается в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

При составлении рейтинга учитывались среднемесячная зарплата, прожиточный минимум, отношение суммы регионального продукта к численности экономически активного населения и этих же сумм к общей численности населения. За основу взяты данные Росстата РФ.

Лидерство в рейтинге из-за относительно высокого объема производства на душу населения и высокого уровня зарплат сохранили северные и ресурсодобывающие территории: Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономный округа, Магаданская область. Следом за ними идут Москва, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Якутия. В десятку рейтинга вошли Мурманская область, Санкт-Петербург и Красноярский край.