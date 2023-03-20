В Самаре на Московском шоссе один человек пострадал в ДТП с иномарками

Авария на Московском шоссе произошла в Самаре в понедельник днем. Происшествие случилось в 13:15 (MSK+1) на участке дороги в сторону ул. 22 Партсъезда. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По информации полиции, водитель мужчина 1978 года рождения управлял автомобилем Toyota RAV4 и в районе дома 131 во время разворота не уступил дорогу и врезался в машину аналогичной марки, которая ехала по встречной полосе.

Фото: ГУ МВД Самарской области

В момент аварии за рулем второй иномарки находилась женщина-водитель 2002 года рождения. Она получила травмы и была госпитализирована.

Ранее в соседней с Самарской Ульяновской области был осужден виновник смертельного ДТП с двумя грузовиками и внедорожником.

Георгий Портнов