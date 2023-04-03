Кондукторам «ПАТП-1» в Ярославле объявили простой по вине работодателя

Директор АО «ПАТП-1» Игорь Рулев издал приказ об «организации простоя по вине работодателя» для кондукторов, оставшихся на предприятии. Подлинность приказа, опубликованного в соцсетях работниками, подтвердили в профкоме «ПАТП-1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кондукторы в актовом зале предприятия

Фото: Светлана Гришина / vk.com Кондукторы в актовом зале предприятия

Фото: Светлана Гришина / vk.com

Согласно документу, простой объявляется в связи с окончанием срока действия контракта на пассажирские перевозки в Ярославле. Срок простоя — с 1 апреля по 31 июня 2023 года. Кондукторы обязаны ходить на работу, и все время смены находиться в актовом зале «ПАТП-1». У работников в простое сохраняется рабочий день в восемь часов и один час обеда. За нахождение в актовом зале предприятие будет платить кондукторам заработную плату в размере «двух третей среднего заработка, рассчитанного пропорционально времени простоя».

Депутат муниципалитета Евгения Овод сообщила порталу «Ярньюс», что подготовила обращения в прокуратуру и уполномоченному по правам человека о сложных условиях нахождения людей в актовом зале, где нет окон и выключен кондиционер.

Андрей Иванов