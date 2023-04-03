По делу о взыскании 1,6 млрд рублей с подрядчика ЖК «Любимов» назначена дополнительная экспертиза

Суд назначил дополнительную экспертизу по делу о взыскании с АО «Стройтрансгаз» 1,6 млрд руб. в пользу АО «Корпорация развития Пермского края». Как указано в материалах дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, со столичного подрядчика требуют неустойку за нарушение сроков строительства дома в ЖК «Любимов» в Березниках. О назначении дополнительной экспертизы ходатайствовали представители «Стройтрансгаза» после опроса эксперта, проводившего экспертизу ранее.

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По информации «Корпорации развития Пермского края», после опроса экспертов по данным, отраженным в заключении о проведении судебной экспертизы, суд указал, что эксперты не учли один график производства работ подрядчиком. Поэтому суд нашел основания для назначения дополнительной экспертизы. «Истец возражал против удовлетворения ходатайства, заявленного ответчиком, ввиду отсутствия оснований. Также истцом были представлены возражения по представленным со стороны ответчика кандидатурам экспертов. Кроме того, истец посчитал стоимость проведения экспертизы предложенными ответчиком экспертными организациями завышенной»,— заметили в КРПК.

В рамках дополнительной экспертизы специалисты ООО «Бизнес Эксперт» ответят на вопросы о том, имел ли «Стройтрансгаз» техническую возможность выполнить работы по договору генподряда в установленные сроки с учетом изменения рабочей и проектной документации. Среди поставленных экспертам задач был и вопрос определения стоимости выполненных подрядчиком работ.

В 2017 году компания «Стройтрансгаз» выиграла торги корпорации на строительство жилья в ЖК «Любимов» в Березниках. Стоимость контракта составляла 1,58 млрд руб. Весной 2021 года подрядчик сдал в «Любимове» 19-этажный дом (ул. Строителей, 10) площадью 27,2 тыс. кв. м — самый большой по количеству квартир в комплексе. Осенью «Стройтрансгаз» потребовал в суде с Корпорации развития Пермского края 540,9 млн руб. за возведение домов в ЖК «Любимов». Свои требования в компании объяснили выполнением дополнительных работ и удорожанием стройматериалов. КРПК подала в суд встречный иск к «Стройтрансгазу», потребовав с него 390,8 млн руб. Позднее корпорация увеличила исковые требования до 1,6 млрд руб., обосновав это детальным перерасчетом размера санкций.