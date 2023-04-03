Модный бизнес ДСК в воронежском ЦУМе обанкротился

Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом структуру «Домостроительного комбината» (ДСК) ООО «Центральный универмаг», бывшую одним из ключевых игроков направления премиального фэшн-ритейла в принадлежащем застройщику воронежском ЦУМе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщается в определении арбитража, в «Центральном универмаге» введена процедура конкурсного производства, предусматривающая ликвидацию юридического лица и распродажу его активов с торгов. Арбитражным управляющим утверждена Ирина Сутягина из СРО «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

Компания, по данным «Ъ-Черноземье», выполняла функции байера для воронежского ЦУМа — занималась закупками за границей одежды, обуви и аксессуаров премиальных брендов, также на нее приходилась, судя по судебной практике за несколько лет, часть продаж в магазине и на маркетплейсах. «Центральный универмаг» связан с крупнейшим воронежским застройщиком ДСК (основатель — сенатор от региона Сергей Лукин), который владеет комплексом Marriott в центре Воронежа и расположенным в нем ЦУМом. По данным Kartoteka.ru, учредитель ООО Валерий Сопов также является директором ООО «Артинвест», где 100% принадлежит супруге сенатора Вере Лукиной.

В качестве истца в деле выступило аффилированное с ДСК ООО «Строймаркет». По данным Kartoteka.ru, «Строймаркет» ранее владел 100% ООО «Проектинвест». Конечным бенефициаром этой компании через ООО «Фининвест» и «Стройинвест» является топ-менеджер ДСК Александр Бобровников.

«Строймаркет» смог включить в реестр кредиторов «Центрального универмага» долги на, млн руб., но в суде заявил о требованиях еще на 99,99999 млн руб. (сохранена формулировка из судебного документа). Решения по этому ходатайству арбитраж пока не вынес. Другие кредиторы компании столь крупных требований пока не заявляли.

Подробнее о деятельности компании и особенностях ее банкротства — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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