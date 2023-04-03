«Велик риск совсем отстать от прогресса»

Тушинский суд приостановил работу московской Англо-американской школы на 90 суток. Вердикт вынесен по результатам проверки прокуратуры. Причина — вскрытые нарушения, связанные с исполнением лицензии. Учебное заведение считается одним из старейших в столице. Основной контингент учащихся — дети дипломатов из Великобритании и США. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе опасается грядущих трудностей с изучением в России английского языка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Англо-американская школа Москвы наказана. Ее деятельность приостановлена на 90 суток. Таков вердикт Тушинского районного суда. Прокуратура в ходе проверки организации выявила, как сообщается, грубейшие нарушения. Разобраться в них непосвященному человеку непросто. В частности, речь идет о несоответствии ряда программ международным базовым образовательным стандартам, а еще и дополнительные занятия вели учителя без нужного образования. Адвокаты говорят, что, мол, все не так — нет вины на наших подзащитных. Но прокуратуре, как говорится, виднее. Вердикт суда — наказать.

Англо-американская школа — отнюдь не рядовое учебное заведение. Расположено оно в районе Покровское-Стрешнево — не суперэлитном, но достаточно престижном, на площади в 6,5 га со всей инфраструктурой. Этакий учебный городок по примеру чуждого Лондона или Нью-Йорка. Обучение там, естественно, платное, ведется на английском языке и по их — западным — стандартам.

Считается, что основной контингент — дети дипломатов из недружественных англосаксонских стран. Но есть и наши граждане, так сказать, из явно непростых семей. И еще нужно отметить, что школа открылась аж в 1949 году, то есть пережила самый разгар Холодный войны и все последующие годы. Но сейчас в ее деятельности вскрыты нарушения. Причем не просто по линии чиновничьей проверки, но даже прокураторы.

Политики здесь, конечно, нет никакой. Но отношения с Западом, сами понимаете, находятся не в лучшей форме, а в столице нашей родины идет обучение на английском языке, да еще и за деньги. Нет, ничего подобного не запрещено, и, возможно, школа, отбыв наказание, возобновит работу, но само наличие такого учебного заведения выглядит как-то неестественно на современном этапе. Кроме того, школа расположена в очень привлекательном месте с точки зрения бизнес-перспектив. Если вдруг что случится, и она больше не откроется, тогда найдется применение всей этой инфраструктуре.

Если же говорить в целом, пусть и не применительно к создавшейся ситуации, в последнее время участились разговоры, что нечего нашему человеку учить английский и другие недружественные языки. Давайте переходить на китайский, а то и на фарси или языки далекой Африки. Это же открывает большие возможности. И подобные специалисты очень ценятся. Но вот Московский физико-технический институт не захотел, чтобы его принуждали к китайскому языку. Он не против, но давайте сделаем это добровольным, и английский, пожалуйста, оставьте.

Странно, но факт — и в Китае, и в Африке, и даже в Иране все равно учат английский, потому что это язык межнационального общения, а документация, особенно техническая, все равно на нем.

Велик риск совсем отстать от какого бы то ни было прогресса, если он, конечно, нам еще нужен — это во-первых. Во-вторых, найдутся злые языки, что скажут — Россия готовится стать колонией Китая. Пусть они там, в Поднебесной, массово учат русский. И откуда только берутся все эти злопыхатели? Непонятно. Все им вечно не так.

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