«Свободный университет» сочли нежелательным

Генпрокуратура РФ признала нежелательным «Свободный университет» — интернет-вуз, открытый бывшими преподавателями ВШЭ и насчитывающий 80 учебных курсов. В надзорном ведомстве его сочли популяризатором экстремистских организаций, антироссийской литературы и вузом, навязывающим студентам «ультралиберальную модель европейской демократии». Представители «Свободного университета» считают, что решение Генпрокуратуры лишает студентов «качественного образования и социальных лифтов», но признают, что в текущем виде организация работать не сможет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О признании латвийской неправительственной организации «Свободный университет» нежелательной в РФ сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. В коммюнике ведомства в вину университету ставится популяризация экстремистских организаций, литературы с «с ярко выраженным антироссийским характером», в которой «под предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя». Студентам навязывается «ультралиберальная модель европейской демократии», а в руководство организации «входят лица, ставящие под вопрос территориальную целостность российского государства».

«Свободный университет» будет признан нежелательным после внесения в соответствующий реестр Минюстом: как правило, это занимает около двух недель.

«Свободный университет» — «содружество преподавателей и студентов», работавшее над методами эффективного интернет-преподавания. Запущен летом 2020 года преподавателями Высшей школы экономики, с которыми вуз не продлил контракт. Речь о бывшем члене Общественной палаты РФ юристе Елене Лукьяновой, филологе Гасане Гусейнове, философах Юлии Горбатовой и Викторе Горбатове, журналисте Кирилле Мартынове (признан иностранным агентом). В 2021 году в Латвии была зарегистрирована НКО «Свободный университет» (biedriba Briva Universitate) — ее деятельность и признали нежелательной.

На сайте «Свободного университета» говорилось (вчера он был недоступен), что задачей вуза выступает избавление преподавателей от «административного диктата», а среди причин создания фигурируют вмешательство властей в преподавание гуманитарных наук, случаи сокращений нелояльных сотрудников и бюрократизация классического образования.

В «Свободном университете» числятся 180 преподавателей, которые ведут 80 курсов; при этом в вузе есть, например, школа точных наук, цех философии и религиоведения, цех политологии и права, медиашкола, школа управления и бизнеса. Платными являются курсы школы управления бизнеса; в целом организация существует на пожертвования.

Преподаватель «Свободного университета» Андроник Арутюнов счел формулировки про «ультралиберальную модель демократии» — «агиткой». По его словам, в «Свободном университете» сейчас обучаются около 2 тыс. студентов, в основном из российских провинций, «где нет доступа к нормальному образованию».

«Видимо, прокуроры считают, что теория вероятностей или творчество Ролана Барта студентам не нужно, а нужно лишь знать, как обслуживать нефтяную трубу»,— заметил преподаватель, который счел, что решение Генпрокуратуры «лишит молодежь социальных лифтов».

При этом господин Арутюнов признает, что «университету в текущем виде работать невозможно», а о дальнейших действиях основатели интернет-вуза будут консультироваться с юристами. «Возможно, курсы российских профессоров передадут коллегам за рубежом. В том или ином виде университет продолжит существовать»,— пообещал он.

Александр Воронов