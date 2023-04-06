Фарш из мамонта

В амстердамском музее науки «Немо» показали продукт австралийской компании Vow — гигантскую фрикадельку. Сенсация — не ее размер, а то, что это мясо выращено с использованием ДНК шерстистого мамонта. Последние такие животные водились 4 тыс. лет назад на острове Врангеля.

Компания Vow не занимается разведением скота — она создает мясо «в пробирке». Это стартап, получивший уже изрядно денег, счет пошел на сотни миллионов долларов. Ожидается, что уже через год австралийские власти одобрят употребление мяса производства Vow в пищу. По мысли создателей «альтернативного» мяса, при его производстве выделяется существенно меньше парниковых газов, а крупный рогатый скот, например, одна из важных причин глобального потепления.

Фрикадельки с участием мамонтового ДНК — это, конечно, выставочная работа. «Мы ставили целью создать что-то совершенно невероятное, то, чего не может быть,— объяснил идею основатель Vow Тим Ноуксмит,— а другой причиной использования мамонтовой ДНК стало мнение ученых, что мамонты вымерли из-за изменения климата — и не такого серьезного изменения, какое происходит сейчас!»

ДНК, и даже не целая, а всего один ген, сохранившийся от мамонта, ген миоглобина, и даже не целый ген, а его участки, соединенные с участками того же гена от африканского слона, были методами генной инженерии встроены в овечью клетку, и уже из этой комбинированной клетки был выращен кусок мяса, из которого сделали фрикадельку. Миоглобин, объясняет Джеймс Райалл, главный научный сотрудник Vow, отвечает в мясе за цвет, запах и вкус.

«Все так, как в фильме "Парк Юрского периода",— смеется господин Райалл, но тут же и добавляет: — Только мы не выращивали настоящих животных».

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Еще важный момент: обычно в производстве такого мяса используется кровь забитых животных, но в данном случае, как говорится, ни одно животное не пострадало.

«Можно сказать, что белку, из которого состоит наша гигантская фрикаделька, уже 4000 лет. Это долгое время. Мы знать не знаем, что это за мясо. Мы хотим подвергнуть его тщательной проверке, прежде чем предложить людям в пищу. И дело тут не только в мамонтах — мы поступаем так с любым продуктом, когда предлагаем его рынку»,— горячится Тим Ноуксмит.

По мнению производителей фрикадельки, ее запах напоминает запах крокодильего мяса.

Евросоюз — очень перспективный рынок для Vow: в Европе гораздо меньше правил регулирования для мясной продукции, чем в Австралии.

По материалам Reuters

Ольга Грибова