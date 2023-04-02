Количество пострадавших при взрыве в Петербурге на встрече с военкором Татарским выросло до 25

Не менее 25 человек пострадало во время взрыва в принадлежащем бизнесмену Евгению Пригожину кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в ходе которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). 19 из них госпитализированы в медучреждения, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.

«В связи с произошедшим в кафе на Васильевском острове в настоящее время задействованы все экстренные и специальные службы города. Все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим у города есть»,— говорится в сообщении.

Как пишет издание «Фонтанка», среди пострадавших есть одна несовершеннолетняя. Ее госпитализировали.

По данным, подтвержденным правоохранительными органами, взрыв в кафе произошел около 18:10, сигнал в полицию Василеостровского района поступил в 18:13. В заведении в тот момент проходила творческая встреча с Владленом Татарским, организованная движением «Киберфронт Z». Сам Владлен Татарский погиб на месте. В качестве основной версии следствие рассматривает взрывчатку, заложенную в подаренную военкору статуэтку. Дело о гибели военкора завели по статье об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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