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Коммерсантъ FM
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Офис президента Украины заявил о непричастности к взрыву в кафе в Петербурге

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к взрыву в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Он объяснил случившееся внутренними политическими разборками в России. Господин Подоляк также предрек России «необратимые процессы».

«Начинается в РФ... Пауки едят друг друга в банке. Вопрос о том, когда отечественный терроризм станет инструментом внутриполитической борьбы, был вопросом времени, как прорыв назревшего нарыва. Необратимые процессы и беды 2.0 ждут РФ. Пока будем смотреть»,— написал господин Подоляк.

Чем известен погибший военкор Владлен Татарский

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Взрыв произошел в кафе Street Food Bar №1 по адресу Университетская набережная, дом 25. Вечер был организован дискуссионным клубом «Кибер Фронт Z». Погибший Владлен Татарский выступал там с лекцией о профессии военкора.

По подозрению в совершении взрыва в Петербурге разыскивается молодая женщина, сообщил источник «Интерфакса». По данным СМИ, взрывное устройство, сработавшее в кафе, было в статуэтке, которую военкору подарила поклонница. Мощность взрывного устройства, по предварительной информации, составила более 200 г тротила. Источник РБК в МВД рассказал, что на месте работают взрывотехники ФСБ.

Анастасия Ларина

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