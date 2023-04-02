Полиция подтвердила гибель военкора Владлена Татарского при взрыве в центре Петербурга

Петербургская полиция подтвердила гибель военного корреспондента Максима Фомина, известного как Владлен Татарский, при взрыве в принадлежащем бизнесмену Евгению Пригожину кафе на Университетской набережной. Сегодня там проходила встреча с военкором, организованная движением «Киберфронт Z».

По известным данным, взрыв произошел около 18:10. Сигнал в полицию Василеостровского района поступил в 18:13. В результате взрыва ранено не менее 16 человек, с ними работают медики. Мощность взрыва оценивается в 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Петербургская прокуратура заявила о проверке по факту взрыва. ТАСС сообщает, что координацию экстренных и специальных служб по оказанию помощи пострадавшим от взрыва взял на себя губернатор города Александр Беглов.

Агентство также сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что бомбу в помещение, вероятнее всего, пронесла некая девушка, заложив ее в статуэтку в виде бюста Владлена Татарского, которую она затем подарила военкору.

Владлен Татарский принимал участие в конфликте на Украине с 2014 года как доброволец батальона «Восток». Во время СВО прославился как военный корреспондент.

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