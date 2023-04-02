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Коммерсантъ FM
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«Газпром» похолодел к Европе

Экспорт российского газа в ЕС снижается

Поставки «Газпрома» в страны ЕС через Украину начали уменьшаться. Вероятная причина сокращения прокачки — превышение текущих контрактных цен «Газпрома», основанных на мартовских котировках, над спотовыми ценами на газ на европейском рынке. Вместе с тем в начале апреля спотовые цены на газ начали расти на ожиданиях того, что более холодная весенняя погода в Европе может привести к продлению отопительного сезона, а выработка ВЭС значительно снизится.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объем поставок российского газа через Украину за первые два дня апреля снизился почти на 9%. Так, заявка на прокачку российского газа в Европу через Украину через точку входа «Суджа» 2 апреля снизилась до 37,6 млн кубометров в сутки, днем ранее прокачка составила 37,4 млн кубометров в сутки, следует из сообщения «Газпрома». В среднем в марте суточная прокачка по этому маршруту в Европу составляла 41,25 млн кубометров, а общий объем поставок составил 1,28 млрд кубометров газа.

Вероятно, снижение поставок объясняется тем, что газ «Газпрома» стал менее экономически привлекательным для покупателей в Европе: формула цены поставок российского газа по долгосрочным контрактам привязана к средней цене предыдущего месяца или квартала.

Аналогичная ситуация наблюдалась в середине января, когда прокачка газа через Украину снижалась сразу на 40%, до около 24 млн кубометров в сутки.

С середины февраля, по мере того как контрактные цены «Газпрома» стали сближаться со спотовыми котировками, поставки газа через Украину вернулись примерно на уровень прошлого года — 40–43 млн кубометров в сутки. Согласно контракту на транзит газа через Украину, заключенному в конце 2019 года, «Газпром» должен оплачивать мощности по транспортировке 109 млн кубометров в сутки.

После начала военных действий транзит через Украину упал вдвое, примерно до 60 млн кубометров в сутки. С мая 2022 года Украина прекратила прием транзитного газа через одну из двух точек входа в свою газотранспортную систему на границе с Россией — «Сохрановка»,— сославшись на форс-мажорные обстоятельства и предложив перенести все объемы транзита на точку «Суджа». «Газпром» отказался от этой опции.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов считает, что снижение поставок в ЕС в большей степени объясняется низким спросом на природный газ из-за высокой выработки ВЭС и относительно теплой погоды в Восточной Европе.

«Как результат, мы видим небольшое сокращение транзита через Украину (на 1–2 млн кубометров в день) и по "Турецкому потоку" (на 3–4 млн кубометров). Ценовой фактор тоже имеет значение: стоимость природного газа по долгосрочным контрактам "Газпрома" сейчас на $20–30 за 1 тыс. кубометров выше текущих цен на споте TTF»,— говорит он.

Министры ЕС согласовали позицию по ограничению потребления газа

На прошедшей неделе цены на газ перешли к росту из-за похолодания в Европе и обещаний более низких температур в начале апреля, а также прогнозов низкой выработки ветрогенерации. Так, в Северной и Центральной Германии на этой неделе ночью ожидаются заморозки. В итоге майские фьючерсы на голландском TTF в пятницу, 31 марта, росли более чем на 10%, до $540 за 1 тыс. кубометров, на ожиданиях, что отопительный сезон, который обычно завершается в Европе 1–15 апреля, может оказаться более длительным. Повышательное давление на цены продолжают оказывать забастовки рабочих во Франции, из-за которых снизились отгрузки СПГ в портах и выработка АЭС.

При этом уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах сейчас на исторически высоких уровнях: хранилища по состоянию на 31 марта были заполнены на 54,9%, что поможет континенту компенсировать снижение поставок газа из РФ в этом году. Ожидается, что страны ЕС не будут испытывать проблем с их заполнением до нормативных 90% к началу нового газового года, который начинается в октябре. Кроме того, сохраняющиеся опасения относительно резкого замедления экономического роста в странах Запада и возможной рецессии продолжают оказывать давление на цены на сырье.

Татьяна Дятел

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