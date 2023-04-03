Суд заблудился в военном лесу

Как стало известно “Ъ”, Никулинский райсуд Москвы вернул в прокуратуру резонансное уголовное дело о масштабной незаконной вырубке леса за взятки на территории воинских частей, расположенных от Подмосковья до Дальнего Востока. Освобождаемые земли, по данным следствия, доставались коммерсантам под мусорные свалки или коттеджную застройку, а ценные породы древесины шли на продажу, в том числе в Китай. Основным фигурантом расследования является бывший начальник департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны Дмитрий Куракин, сменивший в 2012 году на этом посту скандально известную Евгению Васильеву. Задержали же чиновника, когда он уже являлся зампредом правительства Подмосковья — министром экологии и природопользования. Ущерб по делу оценивается в 2,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

К рассмотрению уголовного дела в отношении бывших начальника ДИО Минобороны Дмитрия Куракина, руководителя ФГАУ «Оборонлес» Владислава Холодкова и экс-начальника АО «Мальтинский военный лесхоз» Максима Ана Никулинский райсуд приступил в январе нынешнего года. Фигурантам вменяются в вину получение взяток в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ). Кроме того, господину Куракину инкриминировали еще и незаконное изготовление оружия, а также хранение нескольких незарегистрированных охотничьих ружей и карабинов (ч. 1 ст. 223 и ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Впрочем, далеко продвинуться судье Наталье Фигуриной не удалось. По делу состоялось лишь три заседания. Когда очередь дошла до представления доказательств, выяснилось, что имеется неопределенность с местом и временем совершения преступлений, а кроме того, из обвинительного заключения суду было непонятно, кто именно являлся взяткодателями. В итоге суд пришел к выводу, что, исходя из представленных следствием материалов, невозможно вынесение приговора или иного решения, и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений норм УПК. Надзорный орган с таким решением судьи Фигуриной не согласился и подал на него апелляционное представление. Адвокаты обвиняемых, по данным “Ъ”, возражать против возвращения дела не стали, обжаловав лишь содержание своих подзащитных под стражей.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело о махинациях с лесными угодьями, находившимися на балансе Минобороны, было возбуждено в сентябре 2018 года Главным военным следственным управлением СКР. Начиналось все с нескольких коррупционных эпизодов, в которых фигурировали руководство ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Минобороны (УЛХиП) и коммерсанты из трех ООО. Первыми задержанными стали бывшие главный специалист-эксперт секретариата одного из заместителей министра обороны России Илья Тарасевич и руководитель УЛХиП Михаил Борисов. Первый во время предполагаемых махинаций являлся ведущим инженером УЛХиП (входит в департамент военного имущества) Минобороны и отвечал за взаимодействие с 39 филиалами в 62 субъектах России, на балансе которых находится почти 5 млн га земли в местах дислокации воинских частей.

Илью Тарасевича и Михаила Борисова обвинили в том, что они за незаконное вознаграждение организовывали выделение земельных участков военного ведомства коммерсантам в Ногинском городском округе Московской области, а также в Нижегородской и Челябинской областях, которые использовались под мусорные полигоны или строительство коттеджных поселков. Обвиняемым в итоге вменили в вину получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями, почти десяток коммерсантов, давших признательные показания и сотрудничавших со следствием, обвинили в даче взяток и посредничестве в этом (ч. 5 ст. 291 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), но от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием освободили. По данным “Ъ”, якобы именно показания пошедших на сотрудничество со следствием господ Тарасевича и Борисова привели в ноябре 2020 года к арестам перешедших двумя годами ранее из Минобороны в администрацию Московской области Дмитрия Куракина и Владислава Холодкова. Первый являлся там зампредом правительства — министром экологии и природопользования, а господин Холодков — первым замминистра. Компанию в СИЗО им составил бывший руководитель АО «Мальтинский военный лесхоз» Максим Ан. Эта структура являлась одним из крупнейших лесных хозяйств в военном ведомстве, которое его и учредило в 2009 году. После ухода Дмитрия Куракина из ДИО организация прекратила свою деятельность, а господин Ан переключился на утилизацию бытовых отходов, возглавив подмосковное ООО «Оборонспецресурс» (прекратило существование в июне 2021 года).

По данным силовиков, апробировать массовую вырубку леса под видом санитарной (удаление погибших и больных деревьев, бурелома и т. п.) на территории воинских частей по фальсифицированным документам чиновник Куракин начал в Западном военном округе в 2014 году. Здесь, по версии правоохранителей, лес за взятки уничтожали в интересах, как правило, столичных и подмосковных коммерсантов, которые устраивали на делянках мусорные полигоны. В частности, такие случаи были выявлены в Московской и Владимирской областях. Эта деятельность, как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, осуществлялась по указанию господина Куракина Максимом Аном.

По-настоящему группа Дмитрия Куракина, считают в СКР, развернулась в 2016 году в Центральном и Восточном военных округах. По версии следствия, начальнику ДИО удалось убедить свое руководство, что оздоровительные мероприятия в таежных массивах на территории местных воинских частей не проводились более 20 лет и в этом существует острая необходимость. В итоге, считает следствие, на основании фиктивных актов лесопатологических обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в связи с этим проведения сплошной санитарной вырубки леса под топор пошли вполне здоровые кедры и лиственницы, а также многовековые сосны. По данным правоохранителей, за реализацию так называемой деловой древесины, которая уходила в основном в Китай, по указанию господина Куракина отвечал начальник ФГАУ «Оборонлес» Владислав Холодков. В Московской области и других регионах ЦФО на делянках в основном появлялись полигоны для мусорных свалок, а в некоторых случаях после передачи земель органам местного самоуправления — коттеджные поселки.

По данным “Ъ”, пока до суда дошла лишь небольшая часть эпизодов противоправной деятельности фигурантов. В общей сложности им вменили в вину получение взяток от коммерсантов на сумму более 60 млн руб., а ущерб по делу оценивается на данном этапе в 2,7 млрд руб.

Отметим, что дела в отношении еще двоих успевших скрыться за границей фигурантов выделены в отдельное производство. По ходатайству следствия Басманный райсуд Москвы заочно арестовал бывшего советника Дмитрия Куракина в подмосковном правительстве Даниила Суханова. На эту должность он перешел вместе с шефом из ДИО Минобороны, где являлся заместителем господина Куракина и курировал работу ФГКУ «Территориальное управление лесного хозяйства» Минобороны. Также в розыске находится и бывший гендиректор ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны» Алексей Куприянов.

Олег Рубникович