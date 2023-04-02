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Компенсацию 500 тыс. рублей получила жительница Омской области за травму на крыльце магазина

В Омской области удовлетворен иск прокуратуры о выплате 500 тыс. руб. покупательнице, получившей травму на крыльце магазина. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

По данным надзорного ведомства, в декабре 2021 года 73-летняя пенсионерка спускалась по пандусу из продуктового магазина и поскользнулась, получив серьезные травмы. Разбирательство установило, что причиной падения пожилой женщины стало невыполнение собственником торговой точки обязанностей по уборке снега и наледи.

Прокуратура предъявила иск к торговой организации о взыскании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда и штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. Суд претензии прокуратуры счел обоснованными и взыскал с владельца магазина 500 тыс. руб. Судебное решение исполнено, денежные средства выплачены пострадавшей полностью.

Илья Николаев

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