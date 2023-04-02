Шри-Ланка дала России гарантии от санкционного ареста судов и самолетов

Министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана заявил, что власти страны дали гарантии от ареста российских судов и самолетов из-за санкций. По его словам, в будущем подобных рисков не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Бандулы Гунаварданы Фото: Из личного архива Бандулы Гунаварданы

«Власти Шри-Ланки уже дали властям России гарантии того, что ее суда или самолеты не будут арестованы на острове, риска арестов в будущем не будет. Я не думаю, что такое должно снова случаться»,— сказал Бандула Гунавардана «РИА Новости».

В июне 2022 года в Коломбо был задержан самолет «Аэрофлота» Airbus A330–300. Он принадлежал ирландской лизинговой компании Celestial Aviation Trading 10 Limited. Однако позднее суд Коломбо разрешил самолету вернуться в Россию. После задержания самолетов «Аэрофлот» приостановил полеты на Шри-Ланку. В октябре авиасообщение возобновилось.

Олеся Павленко