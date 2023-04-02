Доля заемщиков с двумя и более кредитами в России впервые превысила 50%

По итогам 2022 года в России доля заемщиков с двумя и более кредитами впервые превысила 50%. Это произошло за счет роста числа банковских клиентов с пятью ссудами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

Согласно данным, по итогам декабря прошлого года доля заемщиков с одним кредитом опустилась до 49,7%. В 2021-м показатель составлял 52,3%, а в 2020-м — 55%.

Вместе с тем доля россиян, имеющих только два кредита, снизилась до 23,9% с 24,3% в 2021 году. В первую очередь, отмечает «Скоринг бюро», этому способствовал рекордный рост россиян с пятью и более ссудами — до 7,1%.

«Скоринг бюро» также зафиксировало увеличение числа граждан с четырьмя кредитами — до 6,7%. Доля клиентов с тремя ссудами выросла с 12,1% до 12,6%.

Лусине Баласян