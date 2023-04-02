Прокуратура хочет контролировать процесс банкротства «Мотовилихи»

10 апреля арбитражный суд рассмотрит заявление прокуратуры Пермского края о привлечению к участию в деле о банкротстве ПАО «Мотовилихинские заводы». По данным «Ъ-Прикамье», надзорный орган намерен участвовать в деле на основании ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса. Как говорят собеседники, прокуратура обосновывает необходимость участия в деле тем, что ПАО является оборонным предприятие.

Единственный в стране производитель реактивных систем залпового огня ПАО «Мотовилихинские заводы» находится в процедуре конкурсного производства с 2018 года. На момент ее введения реестровая задолженность предприятия составляла около 17,6 млрд руб. Производственная деятельность машхолдинга сосредоточена в его дочерних структурах: изготовлением вооружений занимается ЗАО «Специальное конструкторское бюро», а остальной продукции — ООО «Мотовилиха – гражданское машиностроение». Имущественный комплекс ПАО выставлен на торги.