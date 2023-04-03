Счастье в сирени

В зале Чайковского прошел концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева. Вечер был приурочен к главной музыкальной дате из пришедшихся на 2023 год — 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Рассказывает Екатерина Бирюкова.

Как это ни удивительно, с точной датировкой 150-летия не все так просто, как можно было бы ожидать. Рахманинов родился 20 марта 1873 года по старому стилю, что соответствовало тогда 1 апреля григорианского календаря. Но в 1900 году разница между старым и новым стилями увеличилась с 12 до 13 дней (а в 2100 году возрастет до 14). Сам Рахманинов, в 1918 году переместившись из России в Америку, продолжал, как и многие русские эмигранты, жить по юлианскому календарю, а даты пересчитывал уже по новым правилам ХХ века. Таким образом, своим днем рождения он считал не первое, а второе апреля. Это дата была записана в его паспорте, она же выбита на могильной плите на кладбище Кенсико под Нью-Йорком (идея о перезахоронении Рахманинова в Великом Новгороде, продвигаемая в свое время Владимиром Мединским, похоже, нынче уже неактуальна).

Московская филармония решила обыграть это в каком-то смысле символичное положение великого музыканта, застрявшего между эпохами и континентами, и сделать праздничными оба дня — и первое апреля, и второе. Даже на фоне масштабно развернутой акции «Единый день Рахманинова», которая, по официальным подсчетам российского Минкульта, объединила порядка 500 мероприятий внутри и за пределами страны, филармонический проект выглядел гарантированным козырем. За 1 и 2 апреля Денис Мацуев, Валерий Гергиев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр брались исполнить все четыре фортепианных концерта Рахманинова, а также его Рапсодию на тему Паганини.

Увы, этот могучий план был сломан ковидом, который накануне свалил Мацуева. Программы с его участием перенесены на неопределенный срок. Но совсем без дня рождения Сергея Васильевича все же не оставили. Аншлаг из топовых любителей музыки во главе с Эльвирой Набиуллиной и Алексеем Кудриным, ажиотаж билетных спекулянтов в районе «Маяковской», первые такты из рахманиновской поэмы «Колокола», на время заменившие традиционные звонки в зале Чайковского, и море ностальгической белой сирени на сцене (говорят, специально заказывали из Голландии) — все это 1 апреля было.

Второй фортепианный концерт в исполнении молодого победителя новенького рахманиновского конкурса Ивана Бессонова стал техничной, хоть и неравноценной заменой мацуевскому марафону. Зато экстренно появившиеся в программе второго отделения «Симфонические танцы» докрутили праздник до финального слушательского ликования. Совершенно, надо сказать, уместного. Гергиев роскошен в этом позднем шедевре Рахманинова, прекрасно управляется в его недоброй, местами макабрической пляске, многократно цитирующей и прославляющей невеселый средневековый мотив Dies irae («День гнева»). С «молодежкой» он уже играл «Танцы» на своей Приморской сцене во Владивостоке, и, похоже, оркестр с дирижером неплохо друг друга понимают и подзадоривают. Так что, хоть по недоброму стечению обстоятельств Московская филармония поздравила Рахманинова все-таки не в тот день, что обозначен на его могиле, стоит признать, что вышло это у нее не на шутку горячо и убедительно.