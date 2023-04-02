В Новосибирске произошла утечка соляной кислоты на железнодорожной станции

Утечка соляной кислоты произошла из контейнера на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги. Как сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram, специализированные службы «приняли меры к ликвидации разлива».

Утечка была выявлена при проверке технического состояния вагонов грузового поезда, который следовал от станции Косяковка Куйбышевской железной дороги до станции Алдан Якутской железной дороги. Устанавливаются «причины и обстоятельства произошедшего».

Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства, которое регламентирует перевозку опасных грузов по железной дороге. Площадь разлива кислоты и возможные последствия не уточняются.

Леонид Уварчев