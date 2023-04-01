«Спартак» не тянет к «Зениту»

В 21-м туре чемпионата России по футболу состоялись четыре матча, в том числе с участием лидера — «Зенита», находящегося в тройке «Спартака» и занимающего четвертое место «Динамо». Бело-голубые дома уступили «Сочи» — 0:2, притом что полтора тайма провели в большинстве. Красно-белые также допустили осечку, сыграв на своем поле вничью с «Ахматом» — 0:0. А вот петербуржцы в родных стенах победили «Урал» со счетом 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Спартак» и «Ахмат»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Матч между командами «Спартак» и «Ахмат»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В субботней программе 21-го тура все матчи были по-своему интересны — даже встреча «Нижнего Новгорода» с «Локомотивом», которые далеки от призовых мест и располагаются в нижней части турнирной таблицы. Конечно, основное внимание в этой паре привлекали железнодорожники. Только им удалось показать стопроцентный результат после возобновления чемпионата, одержав три победы подряд. И все говорило о том, что они продлят победную серию, ведь нижегородцы, наоборот, потерпели три поражения, умудрившись схлопотать даже «технарь» за нарушение регламента в матче с «Торпедо».

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов не пожалел бывшую команду. А если точнее, «Нижний» не пожалел Артем Дзюба. Сначала он пяткой переправил мяч в ворота, стоя практически спиной к ним и ведя борьбу с опекуном, а вскоре оформил дубль с передачи своего тезки Карпукаса. Тем самым нападающий забил уже шесть голов после возвращения в премьер-лигу. Кроме того, отличился Дмитрий Баринов, и гости еще до перерыва сделали результат. А в компенсированное время второго тайма Антон Миранчук увеличил его до 4:0, и красно-зеленые отпраздновали четвертую победу кряду. Теперь будет очень интересно посмотреть, как «Локомотив» и персонально Дзюба сыграют в следующем туре с «Зенитом».

«Динамо» выходило на матч с «Сочи», уже вполне отчетливо видя спину «Спартака», до которого было пять очков. Вместе с тем бело-голубым приходится толкаться локтями с ЦСКА, который в 20 предыдущих турах также набрал 35 баллов, да и снизу их подпирают. Формально к группе подпирающих относились и сочинцы, но они резко сдулись, сильно удивив футбольную общественность крупными поражениями от «Оренбурга» и «Факела» с общим счетом 0:7. Причем все это произошло с ними после вроде бы настраивавшей на позитивный лад победы над ЦСКА.

У «Динамо» из-за дисквалификации отсутствовал Арсен Захарян, зато вернулись в состав отбывшие ее Даниил Фомин и Муми Нгамалё. Тем не менее с учетом травмированных футболистов ротация у главного тренера московского клуба Славиши Йокановича по-прежнему была ограниченная. Но уже в середине первого тайма хозяева неожиданно получили численное преимущество, когда голкипер «Сочи» Сослан Джанаев опрометчиво выбежал из ворот, пытаясь помочь своему защитнику остановить прорыв Дениса Макарова. Динамовец оказался проворнее, и Джанаев свалил его, прихватив за трусы. В итоге последовало двойное наказание — прямая красная карточка и пенальти.

Впрочем, запасной вратарь гостей Денис Адамов отразил удар Фомина с «точки». И в дальнейшем сменщик Джанаева неоднократно выручал черноморцев, особенно когда ему угрожал лучший бомбардир бело-голубых Константин Тюкавин. А на 67-й минуте мяч залетел совсем в другие ворота. «Сочи» хватило одного углового, и Ваня Дркушич открыл счет, воспользовавшись рикошетом от Луки Гагнидзе. Более того, на 74-й минуте хозяев подловили на контратаке, в которой Лука Джорджевич протащил мяч до лицевой линии и идеально навесил его на голову Артема Макарчука. От второго нокдауна «Динамо» уже не оправилось и проиграло в большинстве — 0:2.

«Спартаку» в преддверии матча с «Ахматом» на фоне недобора пяти важных очков нужно было думать не о том, как поймать журавля в небе и погнаться за «Зенитом», а о том, как хотя бы удержать синицу в руках и отстоять второе место, которое он уступил «Ростову» в предыдущем туре. При этом его противостояние с замыкавшими шестерку грозненцами априори обещало быть тяжелым. Тем более с учетом больших проблем у красно-белых в обороне, о чем свидетельствовали шесть пропущенных мячей в трех встречах. То есть после зимней паузы меньше двух голов за игру они еще не пропускали. Вдобавок ко всему травмировался Георгий Джикия, и хорошо, что успел восстановиться другой опытный центральный защитник — Никита Чернов.

Правда, в стартовый состав на удивление не попал лидер спартаковской атаки Квинси Промес. Без голландца нападение москвичей выглядело как-то сиротливо. Они с трудом преодолевали даже центр поля, сталкиваясь с весьма активной защитой «Ахмата». Только когда гости упустили Шамара Николсона, в их штрафной площади возник опасный момент, однако ямаец завозился с мячом. Еще более опасно было после удара Руслана Литвинова и добивания Чернова при розыгрыше стандарта, но голкипер Георгий Шелия буквально телом закрыл грозненские ворота. Постепенно хозяева перехватили инициативу и прижали соперника к его штрафной. Разбегался Александр Соболев, и все же на гол в первом тайме «Спартак» не наиграл.

Сразу после перерыва красно-белым пришлось выпускать Промеса, который уже через пять минут попросил обратную замену, почувствовав какой-то дискомфорт. Была информация, что у него не все в порядке со здоровьем, но, судя по всему, ситуация более серьезная, чем казалось тренерскому штабу Гильермо Абаскаля. Вместо Промеса появился Кейта Бальде, который мог компенсировать вынужденную потерю лучшего бомбардира «Спартака». Шелия спас «Ахмат», когда сенегалец пробил головой впритирку со штангой. Хозяева вообще во втором тайме постоянно атаковали. На подмогу вышел даже Виктор Мозес, который из-за тяжелой травмы не играл с августа прошлого года. Гости помышляли только о том, как бы отбиться и сохранить нулевую ничью. Не стеснялись они и откровенно тянуть время, дотянув-таки до желанных 0:0. Так что «Спартак» разжился дома лишь одним очком и не сумел опередить «Ростов», у которого сейчас также 41 балл плюс встреча с «Торпедо» в запасе.

«Зениту» в домашнем матче с «Уралом» представилась хорошая возможность доказать, что его последние осечки не носили системного характера. Петербуржцы, напомним, еле-еле одолели «Химки» и проиграли ЦСКА. Это в чемпионате, а ведь еще они вылетели из Кубка России. Екатеринбуржцы тоже уперлись. В первом тайме у лидера премьер-лиги было немного моментов, и вратарь гостей Илья Помазун совершил лишь один запоминающийся сейв после удара Андрея Мостового. А во втором и «Урал» выдавал неплохие отрезки, заставляя нервничать голкипера хозяев Михаила Кержакова. У Лазара Ранджеловича даже была попытка выхода один на один с ним. В целом же команда Виктора Гончаренко, который по причине дисквалификации сидел на трибуне, по-прежнему удачно сдерживала «Зенит». Но сработала кадровая перестановка наставника чемпионов страны Сергея Семака. Иван Сергеев заменил незабивного Матео Кассьерру и быстро забил, головой замкнув навес Клаудиньо. А потом он же подставил ногу под подачу Дугласа Сантоса с другого фланга и закрепил победу — 2:0, после которой у петербуржцев стало 51 очко.

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Александр Ильин