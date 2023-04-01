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Коммерсантъ FM
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Экспорт итальянского вина в Россию достиг рекорда в 2022 году

Объемы экспорта итальянского вина в Россию выросли за 2022 год на 16% по сравнению с годом ранее и достигли исторического рекорда — $172 млн. Как отмечает ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti, по экспорту вин Италия опередила Испанию и Грузию.

«В 2022 году Италия стала первой страной — поставщиком вина в Россию с долей рынка около 30%, опередив Испанию и Грузию»,— говорится в сообщении ассоциации. Всего экспорт итальянских вин за последние десять лет вырос на 70%.

Больше половины вин — игристые, их экспорт вырос на 28% и достиг €90 млн. Экспорт красных и белых вин также увеличился в 2022 году — на 5% и достиг €81 млн. По данным Coldiretti, из-за российских ограничений на ввоз вина стоимостью более €300 пострадали элитные марки: Sassicaia, Barolo, Amarone, Brunello di Montalcino.

Как отмечают в Coldiretti, из-за прекращения экспорта в Россию традиционных продуктов, например сыра и колбасы, агропромышленный комплекс Италии терпит ущерб в €250 млн ежегодно.

Анастасия Ларина

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