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Коммерсантъ FM
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Экоактивисты окрасили воду в фонтане в Риме в черный цвет

В Риме активисты по борьбе с изменением климата окрасили воду в фонтане в стиле барокко у подножия Испанской лестницы в черный цвет. Протесты в Италии являются частью акций по всей Европе, направленных на привлечение внимания к проблемам экологии. Трех экоактивистов из организации Last Generation задержала полиция.

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Fontana della Barcaccia

Fontana della Barcaccia

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

Fontana della Barcaccia

Fontana della Barcaccia

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

Fontana della Barcaccia

Fontana della Barcaccia

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

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Fontana della Barcaccia

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

Fontana della Barcaccia

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

Fontana della Barcaccia

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

Они вылили подкрашенную жидкость на растительной основе в фонтан XVII века в форме лодки, известный как Fontana della Barcaccia. «Окрашивание воды в черный цвет предвещает сценарий "конца света", к которому мы приближаемся… засуха чередуется с разрушительными наводнениями, которые положат конец жизни на Земле, наряду с волнами жары»,— говорится в заявлении экоактивистов (цитата по AFP).

Last Generation начала проводить мирные акции протеста в Италии в 2022 году в преддверии всеобщих выборов, призывая политиков из всех партий сделать вопрос изменения климата своим приоритетом.

Мария Федотова

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