Краснодарские разработчики опубликовали тизер нового хорор-шутера

Игровая студия Vision Forge из Краснодара опубликовала тизер своего нового хорор-шутера Pine Harbor. Ролик опубликован на YouTube-канале разработчиков.

В коротком видео представлен геймплей от первого лица. По сюжету герою приходится выживать в городе Пайн Харбор, затерянном в горных лесах. Как сообщает VGTimes, авторы выделяют открытый мир и графику на Unreal Engine 5.

Разработка игры началась в январе, релиз запланирован на конец текущего года. Студия сообщила, что в мае состоится официальная демонстрация игры.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram