В Мурманской области закрыли 39 км федеральной трассы у границы с Норвегией из-за непогоды

В Мурманской области из-за непогоды закрыт участок федеральной трассы Р-21 у границы с Норвегией. Об этом сообщают местные ГИБДД и МЧС.

«С 13:30 до улучшения погодных условий ограничено движение для всех видов транспортных средств на участке ФАД Р-21 "Кола" с 1471 км по 1510 км по погодным условиям (снег, метель, сильный ветер, плохая видимость)»,— сообщает МЧС. С 11:00 также из-за непогоды закрыт проезд по автодороге Заполярный—Сальмиярви (с 0 км по 23 км).

Водителям предлагают воспользоваться объездными маршрутами: в первом случае по дороге Мурманск—Кола—Верхнетуломский—Никель, во втором — по дороге Р-21 «Кола» с 1541 км по 1572 км.

Непогода в Мурманской области сохранится — ночью 2 апреля местами прогнозируются сильный ветер и метель.

Мария Федотова