«В каком месте я похожа на террориста?»

ФСБ отчиталась о задержании в Казани девушки, которая в своем блоге размещала экстремистские материалы и призывала «к дезертирству российских военнослужащих». Речь идет о дизайнере мусульманской одежды Парвине Абузаровой. Ранее она заявляла, что у нее прошли обыски и ее предупредили, что она может сесть на шесть лет за посты в поддержку Украины. В отношении нее возбудили уголовное дело. Правоохранительные органы говорят, что блогер свою вину признала, но затем пыталась скрыться и была объявлена в федеральный розыск. В пятницу суд в Казани поместил ее под домашний арест.

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О задержании жительницы Казани, которая размещала в социальной сети экстремистские материалы, в пятницу сообщило управление ФСБ по Татарстану. В отношении девушки возбудили уголовное дело по ч. 2 п. «в» ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Ей может грозить штраф до 1 млн руб. (или в размере заработка за последние пять лет), либо лишение свободы на срок от трех до шести лет.

УФСБ отметила, что обвиняемая публиковала в соцсетях «призывы к дезертирству российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине». В спецслужбе указали, что девушка свою вину признала, ее «обязали являться по вызовам следователя УФСБ, однако она отказывалась и по месту регистрации отсутствовала». «Таким образом, она нарушила меру принуждения, за что была объявлена в федеральный розыск»,— сказано в сообщении ведомства. Задержали девушку сотрудники ФСБ и центра по противодействию экстремизму.

Имя жительницы Казани не называется. По данным «Татар-информа», речь идет о блогере Парвине Абузаровой. Издание сообщает, что в пятницу госпожу Абузарову достравили в Вахитовский районный суд, который поместил женщину под домашний арест.

Блог Парвины Абузаровой в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ террористической организацией и запрещена) имеет более 80 тыс. подписчиков. Девушка в основном пишет на тему ислама, а также моды, психологии, выкладывает стихи.

Имя госпожи Абузаровой упоминается в научной статье Центра исламоведческих исследований Академии наук Татарстана о женском мусульманском активизме в республике (опубликована в 2021 году). Авторы материала указывают, что Парвина Абузарова «до рождения второго ребенка активно занималась своим брендом одежды (Parvini one), которая начиналась как спортивная одежда для мусульманок», а затем стала разрабатывать «тему инвестиций» и запустила «проект кулинарной студии». «Отметим, что Парвина в своих проектах не делает акцента на религиозную составляющую, ее деятельность является примером того, как мусульманка может вести бизнес и различные проекты, которые нацелены на широкую аудиторию»,— говорилась в публикации.

В прошлом месяце госпожа Абузарова сообщала, что 14 февраля этого года в ее квартире прошел обыск. Она пожаловалась, что тогда ей не дали позвонить адвокату и отобрали мобильный телефон. Позже женщину повезли к следователю, где, как утверждает госпожа Абузарова, ей сообщили, что ее могут посадить за посты в поддержку Украины. «Как я поняла, меня подозревают в терроризме! В каком месте я похожа на террориста, чтобы так ко мне относиться!»— написала Парвина Абузарова.

Это не первое уголовное дело, которое возбудили в Татарстане за размещение в социальных сетях материалов, связанных с проведением спецоперации РФ на Украине. В начале 2022 года преподаватель биологии Андрей Бояршинов, который ранее сотрудничал с казанским штабом Алексея Навального (организация запрещена судом и признана экстремистской), был обвинен в публичном оправдании терроризма с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) за сообщения в Telegram. Уже около года он находится в СИЗО.

Кирилл Антонов