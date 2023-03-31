Шольц допустил, что конфликт на Украине может затянуться на несколько лет

Канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что конфликт на Украине может затянуться на несколько лет. Такое мнение господин Шольц высказал в ходе конференции Der F.A.Z.-Kongress 2023.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц

Фото: Reuters Олаф Шольц

Фото: Reuters

«Мы сделаем все для того, чтобы продолжать поддержку (Украины.—"Ъ") настолько долго, насколько потребуется. Может быть так, что этот конфликт затянется на два, три, четыре года… Это будет испытанием для всех нас»,— заявил канцлер ФРГ.

По мнению господина Шольца, в вопросах государственных границ Москва не может ссылаться на прежние, уже недействительные международные договоренности. «Украина не должна проиграть. Мира, продиктованного Россией, быть не может»,— резюмировал господин Шольц.

В то же время в Киеве не готовы согласиться с таким прогнозом продолжительности конфликта. Бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник в ходе той же конференции заявил, что киевские власти рассчитывают добиться мира в 2023 году.

Ранее о необходимости быстрой победы заявил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. «Мы не в состоянии сражаться до изнеможения»,— заявил он в интервью The Times.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба