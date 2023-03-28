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Коммерсантъ FM
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Спикер Верховной рады: Украина должна победить в этом году, а не сражаться до изнеможения

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Украине требуется быстрая победа в текущем конфликте. Тезис парламентарий огласил в интервью The Times.

«Победа должна прийти в этом году. Мы не в состоянии сражаться до изнеможения, потому что, в отличие от России, которая обладает очень большими ресурсами, Украина меньше. Так что нам нужна эта победа как можно скорее»,— указал спикер украинского парламента (перевод «РИА Новости»).

В связи с этим господин Стефанчук призвал Великобританию и другие страны Запада ускорить поставки вооружения на Украину. Если Украина не сумеет победить Россию в этом году, ситуация может стать «катастрофической», полагает спикер Верховной рады.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западным странам следует готовиться к затяжному конфликту на Украине.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба

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