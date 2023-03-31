Президент России Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики страны. Согласно ей, РФ намерена противостоять глобальному доминированию Запада, но при этом не собирается изолироваться. Москва по-прежнему готова к разумному диалогу с Европой и США. В качестве одной из ключевых задач названо превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира и стабильности. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что некоторые пункты документа нуждаются в дополнительном разъяснении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Новая концепция внешней политики, с одной стороны, радикально отличается от предыдущих, но с другой — сама суть остается по большому счету неизменной. Запад ведет себя плохо, давит, а мы ему противостоим — охраняем самобытность и одновременно повышаем свою роль в нынешнем сложном мироустройстве. Однако сейчас основные тезисы многократно усилены. Составители документа не поскупились на яркие и, возможно, даже шокирующие определения.

Острые углы уже нет смысла сглаживать — Запад развязал гибридную войну, навязывает чуждые неолиберальные ценности, постоянно вмешивается во внутренние дела всех стран. Этому пора положить конец. Что выделяется как главное? Россия не просто намерена защищаться, но и предстает одним из суверенных центров мирового развития и даже — внимание — «государством-цивилизацией».

Дальше — больше. Ключевой задачей названо превращение Евразии «в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания». Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя документ, пояснил, что Россия не изолируется от США и Европы. Однако бывшие партнеры должны отдавать себе отчет в том, что конфронтация с Москвой бесперспективна.

Кем мы только не были в своей истории. И вот, видимо, пришел черед стать государством-цивилизацией.

Но готов ли к этому простой российский народ — вот в чем вопрос. Способен ли он нести великую миссию, понимает ли цели и задачи, что на него возложены? Справится ли? Нет, что касается разрушения неолиберальных ценностей и борьбы с чуждым Западом, в этой части все предельно ясно. А вот что мы в итоге хотим построить, здесь явно требуются более четкие разъяснения.

И второй вопрос: готовы ли иные дружественные евразийские страны вместе с нами или под нашим чутким руководством стать единым общеконтинентальным пространством? Они вообще в курсе или им предлагается согласиться без обсуждения? Четкого ответа нет.

Вот и Запад тоже не совсем понимает и, более того, считает, что мы пытаемся силой затащить соседей в «Русский мир». Явно неконструктивная позиция и полное игнорирование исторических реалий. На самом деле все наоборот. Как бы то ни было, точек соприкосновения на сегодня не находится, к великому сожалению. Запад думает одно, а мы — другое. И кто от кого отделяется, изолируется, непонятно. Может быть, это и не изоляция вовсе, а нечто другое — новая общность.

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