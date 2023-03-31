ЦБ продлил до 30 сентября ограничения на перевод валюты за рубеж

Центробанк продлил ограничения по выводу иностранной валюты за рубеж на полгода, до 30 сентября. Это следует из сообщения регулятора.

Россияне и граждане дружественных стран смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до $1 млн, по системам денежных переводов — не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте.

Физическим лицам—нерезидентам, работающим в России, разрешено переводить за рубеж деньги в размере заработной платы. Эта возможность сохраняется в том числе для представителей недружественных стран.

Также сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для физлиц-нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России (или юрлиц из этих стран). Исключение составляют иностранные компании, которые контролируются российскими юридическими или физическими лицами.

Лусине Баласян