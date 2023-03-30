Более половины петербуржцев мечтают жить в элитной новостройке

43% петербуржцев точно знают, как должна выглядеть квартира их мечты. Для большинства это жилье в элитном комплексе на высоких этажах, следует из опроса СК «Росгосстрах».

Так, 52% респондентов мечтают о квартире в элитном ЖК. 17% предпочли бы недвижимость в качественной новостройке, еще 11% хотели бы жить в историческом здании.

«Для комфортного проживания 39% респондентам нужен метраж от 70 до 100 кв. м., а каждому четвертому будет достаточно от 50 до 70 кв. м. Интересно, что 29% петербуржцев готовы приобрести сразу готовую квартиру, с мебелью и отделкой, и не заниматься ремонтом и дизайном»,—следует из опроса.

На покупку идеального жилья петербуржцы готовы потратить от 3 млн до 5 млн руб. (24%), от 5 млн до 10 млн руб. (13%) и 11% от 10 млн до 15 млн руб. На первом месте по важности для горожан расположились красивый вид из окна (32%), хорошая звуковая изоляция (28%), панорамные окна (27%), Высокие потолки (23%) и просторная кухня (21%).

Кроме того, оказалось, что 8% жителей Петербурга уже живут в квартире мечты. 50% респондентов готовы прожить в квартире своей мечты всю жизнь.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что стоимость квартир на намыве Васильевского острова выросла втрое за пять лет.

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