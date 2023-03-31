Мэрия Екатеринбурга считает незаконной постройку частного крематория на Химмаше

Строительство частного крематория на Химмаше в Екатеринбурге незаконно, сообщила в суде представитель департамента архитектуры мэрии Ольга Шевцова. «Федеральным законом о погребении и похоронном деле предусмотрено, что вновь создаваемые места погребения должны находиться на расстоянии не менее 300 метров от границы селитебной территории. Соответственно, исходя из информации, предоставленной ответчиком, данное расстояние не соблюдено»,— подчеркнула госпожа Шевцова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание по делу о строительстве крематория около жилых домов в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Судебное заседание по делу о строительстве крематория около жилых домов в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заседание по коллективному иску жителей Химмаша против строительства частного крематория на улице Димитрова, 72 рассматривает Чкаловский районный суд Екатеринбурга. По данным истцов, ООО «Апельсин-С» в 2021 году начало его постройку рядом с местным кладбищем. Истцы опасаются, что крематорий может оказать пагубное влияние на их здоровье, так как построен вблизи жилых домов на улице Павла Зыкова — в 100–200 метрах от будущего крематория, что не соответствует требованиям СанПиН. Представители ООО «Апельсин-С» уверяют, что тела будут сжигаться без выбросов и не окажут влияния на окружающую среду и здоровье граждан.

Следующее заседания суда назначено на 14 апреля. Судья Артем Усачев намерен привлечь к делу третьих лиц — центр эпидемиологии и благополучия населения Свердловской области и областное министерство строительства и развития инфраструктуры.

Подробнее об иске — в материале «Все сгорит, как цветочки»

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Мария Шарева