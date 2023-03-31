В Анапе не смогли продать на торгах кондитерскую фабрику «Анкон»

Торги по продаже имущественного комплекса обанкротившейся кондитерской фабрики «Анкон» признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Информация об этом размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На торги за 22,5 млн руб. единым лотом были выставлены здание площадью 1,4 тыс. кв. м в селе Джигинка (Анапа) и земельный участок площадью 30,8 тыс. кв. м, трансформаторная подстанция 400 кВА, контрольно-пропускной пункт, проходная и прочее имущество.

Кондитерская фабрика «Акон» начала свою деятельность в 2016 году. Предприятие специализировалось на производстве восточных сладостей, в том числе выпускало халву в шоколаде под брендом «Наш ответ». Продукция была представлена в сетевых магазинах, включая «Магнит».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром ООО «КФ "Анкон"» является Оксана Федорцова. Фабрика несла убытки с момента своего создания. В 2021 году чистый убыток составил 11,6 млн руб.

В октябре 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края признал фабрику «Анкон» банкротом по иску многопрофильной компании «Кубань Инновация». Согласно материалам дела, задолженность в размере 28 млн руб. возникла по договору инвестирования.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram