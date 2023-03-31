Кассационный суд подтвердил необходимость доплаты музыканту ульяновского симфонического оркестра

В четверг Шестой кассационный суд (Самара) оставил без удовлетворения кассационную жалобу ульяновского областного государственного автономного учреждения культуры (ОГУК) «Ленинский мемориал» на решение Ульяновского областного суда, удовлетворившего иск музыканта симфонического оркестра Владимира Никонова в части взыскания с ОГУК недоначисленной оплаты труда.

Как ранее сообщал «Ъ», музыкант Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» (входит в число ведущих симфонических коллективов России) Владимир Никонов летом прошлого года обратился в Ленинский районный суд с иском к «Ленинскому мемориалу» (юридически оркестр относится к этому учреждению культуры). В иске он указал, что «руководство понуждает работников перезаключить бессрочные договоры на срочные», многие уступили требованиям администрации, но он продолжил работать по бессрочному договору. Однако оказалось, что его зарплата (27 тыс. руб.) в сравнении с коллегами той же квалификации, работающими по срочному трудовому договору, ниже на 10 тыс. руб. Директор «Ленинского мемориала» Лидия Ларина поясняла музыкантам, что заключение срочных договоров связано с переходом на «эффективные контракты» по рекомендации Минкульта РФ (в действительности, там не было требования перехода на срочные договоры с разницей в оплате. — «Ъ»). Райсуд отказал во взыскании, но областной суд отменил решение районного суда и, отметив, что Трудовой кодекс РФ обязывает работодателя устанавливать одинаковый размер оплаты труда работникам, выполняющим одинаковые трудовые обязанности в одних и тех же условиях, вынес новое решение — о выплате Владимиру Никонову недоначисленной зарплаты в размере 144 тыс. руб.

В региональном минкульте ранее «Ъ» поясняли, что согласны с позицией госпожи Лариной, поскольку срочные договоры с более высокой оплатой позволяют привлечь профессионалов высокого уровня. Напротив, главный дирижер симфонического оркестра Эдуард Дядюра отмечает, что разница в зарплатах музыкантов «оказывает отрицательное психологическое влияние на коллектив».

По данным «Ъ», руководство «Ленинского мемориала» так и не исполнило вступившее в силу решение областного суда.

Лидия Ларина в пятницу была для комментариев недоступна, на запрос «Ъ» не ответила.

Сергей Титов, Ульяновск