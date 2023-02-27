Трудовые контракты разыграли по нотам

Ульяновский областной суд признал незаконными действия руководства ОГАУК «Ленинский мемориал», установившего пониженную зарплату тем, кто пожелал остаться на бессрочном договоре в сравнении с теми, кто перешел на срочный трудовой договор. Суд своим решением потребовал взыскать в пользу музыканта Владимира Никонова 144 тыс. руб. недоплаты и привести договоры в соответствие с требованиями законодательства. Руководство «Ленинского мемориала» объясняло свои действия стремлением исполнить рекомендации вышестоящего руководства и ввести так называемые «эффективные контракты». Главный дирижер оркестра считает, что подобный подход не повышает эффективности, а напротив, ведет к ухудшению общего психологического климата в организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОГАУК «Ленинский мемориал» Фото: ОГАУК «Ленинский мемориал»

Как стало известно «Ъ», музыкант Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» (входит в число ведущих симфонических коллективов России) Владимир Никонов в апелляционной инстанции добился взыскания в свою пользу с областного государственного автономного учреждения культуры (ОГАУК) «Ленинский мемориал» 144 тыс. руб., которые, как он считает, были ему недоплачены.

В своем иске к ОГАУК «Ленинский мемориал» (сейчас симфонический оркестр входит в состав этой организации) Владимир Никонов отмечал, что «в последние годы руководство понуждает работников перезаключить бессрочные договоры на срочные», «многие сотрудники вынуждены были уступить требованиям администрации», сам же он продолжил работать по бессрочному трудовому договору, по которому работал в оркестре уже более 27 лет. Однако в 2021 году ему стало известно, что его зарплата в сравнении с коллегами той же квалификации, работающими по срочному трудовому договору, ниже на 10 тыс. руб. Как отмечалось в суде, на собрании с коллективом оркестра директор «Ленинского мемориала» Лидия Ларина поясняла, что заключение срочных договоров связано с переходом на «эффективные контракты» в соответствии с распоряжением правительства РФ от 2012 года и рекомендательным письмом Минкульта РФ (в действительности такие документы есть, но там нет требования или рекомендации перехода на срочные трудовые договоры.— «Ъ»), а различие в оплате — это стимул для перехода на срочный контракт. Владимир Никонов считает такой подход системной проблемой, «принуждением к заключению срочных контрактов» и «дискриминацией». Он просил суд взыскать с ответчика недополученную зарплату начиная с января 2017 по май 2022 года в общей сумме 650 тыс. руб. и 200 тыс. руб. морального вреда. Ленинский районный суд удовлетворил иск музыканта частично, отказав во взыскании недовыплаченной зарплаты, но обязав «Ленинский мемориал» привести трудовой договор в соответствие с нормами трудового законодательства и взыскать компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб.

Однако областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу музыканта, отменил решение райсуда по взысканию. В ходе суда подтвердилось, что музыканты, выполняющие ту же работу и имеющие ту же квалификацию, получают зарплату значительно выше, чем истец — не 27 тыс. руб., а 37 тыс. руб. Суд пришел к выводу, что Трудовой кодекс РФ, обязывает работодателя устанавливать одинаковый размер оплаты труда работникам, выполняющим одинаковые трудовые обязанности в одних и тех же условиях, и в этой части «Ленинский мемориал» нарушил трудовое законодательство.

Директор «Ленинского мемориала» Лидия Ларина ответила «Ъ», что действовала «в соответствии с законодательством РФ», и уже направила кассационную жалобу. С ее позицией согласно и региональное министерство искусства и культурной политики. «Срочные договоры позволили на конкурсной основе привлечь в оркестр профессионалов высокого уровня, что, соответственно, позволило установить для таких артистов высокий уровень оплаты»,— отметили в министерстве.

Между тем Владимир Никонов, считая, что защищая свои права, он также действует в интересах и других членов коллектива, в понедельник направил заявления по поводу «существующей дискриминации» в прокуратуру, региональную Общественную палату и трудовую инспекцию.

Главный дирижер симфонического оркестра Эдуард Дядюра сказал «Ъ», что, по его мнению, установленные разные условия оплаты для музыкантов, работающих в одних и тех же условиях и имеющих одинаковую квалификацию, «оказывают отрицательное психологическое влияние на коллектив». По его словам, «в оркестре важна слаженность», «оркестр — это как большая музыкальная семья, и все хотят, чтобы в этой семье было взаимопонимание и уважение». «Если музыканту урежут зарплату, он не будет играть хуже, но проблема есть, она острая, и в ближайшее время нам придется ее решать»,— сказал господин Дядюра. По его словам, к Никонову как к музыканту у него «никаких претензий нет», он высоко ценит его работу, «восхищен барабанным шоу, которое организует Никонов помимо оркестра». «В суде юристы “Ленинского мемориала”, транслируя мнение руководства, заявили, что Дядюра — своеобразный дирижер, репертуар которого далек от академического. Так вот я замечу, что не юристам судить об исполнении академической музыки, их дело заботиться, чтобы людям не урезали зарплату, думать о ее повышении и о создании в организации благоприятной атмосферы, чтобы музыканты из-за этой обстановки не покидали оркестр»,— добавил главный дирижер.

Почетный адвокат РФ Людмила Мороз полагает, что решение облсуда в кассационной инстанции «может устоять». По ее словам, «в Трудовом кодексе есть перечень оснований, при которых может заключаться срочный трудовой договор, а здесь работа не связана ни с временным характером, ни с определенным результатом, ни сезонностью». «И когда при одинаковых квалификации и условиях труда кто-то получает больше только по причине того, что его перевели на срочный договор, это явная дискриминация»,— отметила адвокат.

Сергей Титов, Ульяновск