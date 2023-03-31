В Петербурге завершили расследование уголовного дела о гибели блокадника Адиля Велимеева

ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу завершило расследование уголовного дела в отношении замначальника Достоевской автоколонны ГУП «Центр», обвиняемого в причинении смерти по неосторожности вследствие исполнение лицом своих профессиональных обязанностей.

Как установило следствие, в связи с отсутствием контроля за уборкой тротуара днем 20 декабря 2022 года на открытом льду в переулке Джамбула поскользнулся 83-летний Адиль Велимеев, житель блокадного Ленинграда и заслуженный работник культуры России. Заведующего машинно-декорационной частью БДТ им. Товстоногова госпитализировали в тяжелом состоянии с ушибом головного мозга госпитализировали.

Несмотря на проведенную операцию, спасти его не удалось. Мужчина скончался 4 января. «Ъ-СПб» рассказывал, что Адиль Велимеев проработал в БДТ более 60 лет, пройдя путь от рабочего сцены до руководителя всей машинно-декорационной частью театра.

Следствие собрало всю доказательную базу и в скором времени направят обвинительное заключение в суд для рассмотрение по существу.

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