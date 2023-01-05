После операции скончался один из старейших сотрудников петербургского БДТ Адиль Велемеев

Заведующий машинно-декорационной частью Большого драматического театра имени Товстоногова (БДТ) Адиль Велемеев, в декабре травмировавшийся на гололеде и перенесший операцию, скончался в реанимации Мариинской больницы. Об этом сообщила пресс-служба БДТ в четверг, 5 января.

«Мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Адиля Мунировича, всем, кто его знал и любил. Бесконечно скорбим о его безвременной кончине. Адиль Мунирович Велимеев навсегда останется в наших сердцах»,— говорится в сообщении театра.

83-летний Адиль Велемеев пострадал из-за гололеда в переулке Джамбула вечером 20 декабря. С закрытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии его госпитализировали в Мариинскую больницу и срочно прооперировали, однако после операции мужчина впал в кому, из которой уже не вышел. Сейчас петербургское управление Следственного комитета России (СКР) расследует уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Адиль Велимеев проработал в БДТ более 60 лет, пройдя путь от рабочего сцены до руководителя всей машинно-декорационной частью театра.

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